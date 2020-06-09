RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1373137413751376

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:05

  Кучинелли написав:.......
ЛАД, вы неправильно пояснили.в длинном тексте теряется смысл.Если коротко. то смысл в том, что НЕ ЗНАЯ тяжести последствий, не было никакого права рисковать и их допустить.Ну не случились они - прекрасно. а если бы...

Писал ответ Косте, он меня понял.
Но появился другой непонимающий. :(
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16674
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4486 раз.
Подякували: 4161 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:06

  Libo написав:
  shapo написав:И чего ты там до сих пор сидишь? Такому патриоту давно пора изучать как с коронавирусом борются в лучшей в мире стране на берегах Днепра. Самолёты-то уже до Европы летают, а там по земле доедешь


Уже давно в Киеве. На Подоле. С вами. На самоизоляции. Отдыхаю. С королевой вечера. Наслаждаюсь вкусом эпохи.


А 2 недели в карантине отсидел или сразу пошел распространять новый штамм коронавируса?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3555
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:11

  edvardd написав:
  freeze написав:
  safonovstanislav написав:Т.к. купят что-то не то,


Там на коробке написано Ваксигрипп или вакцина от гриппа, что можно купить не то ?

  safonovstanislav написав:вколят не туда,


Куда можно вколоть ? В каждой аптечке военнослужащего есть шприц с обезболивающим, по крайней мере так раньше было, и никто не вкалывал не туда )))
Ну ладно я, но любая медсестра точно вколет туда.

  safonovstanislav написав:как её хранить


Там написано как хранить. В холодильнике при температуре 5-8 градусов, как сметану.

Человек-антипрививочник всегда найдет тысячу страхов и причин почему он боится.

У вакцин одна редкая проблема - что они не подействуют, и вы выпьете стакан воды зря, всё остальной это самовнушаемый ужас :lol:

хотел купить в аптеке вакцину (не грипп) - сказали неси рецепт и сумку холодильник...

Врачи призывают "не занимайтесь самолечением". Господин freeze же считает, что всё просто, купил ампулу, вколол сам себе и кайфуешь.
Такое работает, пока кто-то из друзей фриза, после его рекомендации вколоть самому себе, не вколит тройную дозу, чтоб лучше сработало, ещё и не туда, и попутно загнав себе в кровь пару кубиков воздуха. А благодарные родственники покойника придут к нему его благодарить.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2787
З нами з: 10.05.14
Подякував: 196 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:11

  safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:
  yama написав:.......
ну вы написали как оно было в Швеции\Белорусии и никаких ужасных последствий описанных вами нету

Вы об этом знали уже в марте? :)

Костя, сколько у нас сегодня аппаратов ИВЛ? Не подскажете?
Если можно, в сравнении с количеством на душу населения, например, в Германии.

Зачем считать на душу населения? Простаивает 98% аппаратов. Многие вообще даже не распаковывали. Т. е. запаслись на 200 лет вперёд

У нас и заводы простаивают. И на металлолом их режут.
Но это не значит, что они не нужны.
Сколько % ИВЛ у нас простаивает не знаю. Сомневаюсь, что 98%, но допускаю, что много.
А на душу населения... В Германии они вряд ли сильно простаивают. У нас люди не болеют, им ИВЛ не нужны?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16674
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4486 раз.
Подякували: 4161 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:19

  ЛАД написав:У нас и заводы простаивают. И на металлолом их режут.
Но это не значит, что они не нужны.
Сколько % ИВЛ у нас простаивает не знаю. Сомневаюсь, что 98%, но допускаю, что много.
А на душу населения... В Германии они вряд ли сильно простаивают. У нас люди не болеют, им ИВЛ не нужны?

Зачем сомневаться, когда ежедневно выкладывают статистику использования ИВЛ. Используется только 2%
https://covid19.gov.ua/analitichni-paneli-dashbordy

ИВЛ нужны, но не в таком количестве.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2787
З нами з: 10.05.14
Подякував: 196 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:21

  safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:У нас и заводы простаивают. И на металлолом их режут.
Но это не значит, что они не нужны.
Сколько % ИВЛ у нас простаивает не знаю. Сомневаюсь, что 98%, но допускаю, что много.
А на душу населения... В Германии они вряд ли сильно простаивают. У нас люди не болеют, им ИВЛ не нужны?

Зачем сомневаться, когда ежедневно выкладывают статистику использования ИВЛ. Используется только 2%
https://covid19.gov.ua/analitichni-paneli-dashbordy

ИВЛ нужны, но не в таком количестве.


Вы искренне убеждены что ими умеют пользоваться в районных больницах даже если они там есть?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3555
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:30

  shapo написав:Вы искренне убеждены что ими умеют пользоваться в районных больницах даже если они там есть?

Их даже не распаковывают. Лежат на складах. А лет через 5-10, во время инвентаризации, окажется, что их уже и нет, "мыши съели".
У нас медицина работает иначе. Если пользоваться ИВЛ не умеют, заработают не только медики, но ещё и ритуальная служба. От этого плюсы всем, кроме пациента и его родственников
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2787
З нами з: 10.05.14
Подякував: 196 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:32

Є інформація, що наш веселий уряд збирається повернути взад жорсткий карантин у зв'язку з підвищенням захворюваності десь з 1 липня. Чула, що люди можуть жорстко відреагувати в зад уряду.. Хто в темі?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1373
З нами з: 07.08.09
Подякував: 389 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1373137413751376
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 697, 698, 699
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6985 1571413
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 17:16
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16405)
09.06.2020 21:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.