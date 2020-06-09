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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1374137513761377

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:20

  freeze написав:А кому я рекомендую колоть себе уколы ?

Я имел ввиду, вот такие фразы:
  freeze написав:Покупаете в аптеке, заходите в поликлинику в кабинет медсестры или манипуляционную. Я себе, своей семье и знакомым уже 25 лет сам делаю, все очень довольны


Лично я понял это как призыв к действию. Справится любой. Нужно лишь купить вакцину и вколоть. Даже к медсесте идти желательно, но не обязательно. Может быть неправильно понял.

  freeze написав:Обегать перед этим кучу врачей или делать анализы это чистый бред

Я имел ввиду другое. Что врачи любят направлять пациентов куда-нибудь, анализы, прививки и даже выписывают рецепты на определенные лекарства, т.к. получают с этого дополнительный заработок. Например, в одной из больниц собирают крышечки определенного дорого лекарства, которое больные сами покупают по рецепту и приносят для использования. Потом за каждую такую крышечку врач получает $, за то, что было использовано именно это лекарство, а не аналогичное.
По-этому всякие не обязательные манипуляция, вроде дополнительных прививок, вам с удовольствием назначит и даже рекоммендует практически любой врач, т.к. это его заработок, его деньги.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 00:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Знаменательное событие, в Новой Зеландии выздоровел последний больной, теперь это территория свободная от коронавируса.
Новая Зеландия на сегодня это страна, где было зафиксировано самое большое число случаев со снижением до ноля активных больных.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 00:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fler написав:Є інформація, що наш веселий уряд збирається повернути взад жорсткий карантин у зв'язку з підвищенням захворюваності десь з 1 липня. Чула, що люди можуть жорстко відреагувати в зад уряду.. Хто в темі?


Насколько я знаю, жесткий карантин по всей стране не планируется. Сейчас стратегия адаптивного карантина, где каждая область самостоятельно будет принимать решение относительно ужесточения карантина, если возникнет необходимость. Соответственно все шишки переносятся с кабмина и президента на обладминистрации, мэрии и местные советы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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