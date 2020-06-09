Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1374137513761377 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 38 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 26 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 36 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 37 Всього голосів : 232 Додано: Вів 09 чер, 2020 23:20 freeze написав: А кому я рекомендую колоть себе уколы ? А кому я рекомендую колоть себе уколы ?

Я имел ввиду, вот такие фразы:

freeze написав: Покупаете в аптеке, заходите в поликлинику в кабинет медсестры или манипуляционную. Я себе, своей семье и знакомым уже 25 лет сам делаю, все очень довольны Покупаете в аптеке, заходите в поликлинику в кабинет медсестры или манипуляционную. Я себе, своей семье и знакомым уже 25 лет сам делаю, все очень довольны



Лично я понял это как призыв к действию. Справится любой. Нужно лишь купить вакцину и вколоть. Даже к медсесте идти желательно, но не обязательно. Может быть неправильно понял.



freeze написав: Обегать перед этим кучу врачей или делать анализы это чистый бред Обегать перед этим кучу врачей или делать анализы это чистый бред

Я имел ввиду другое. Что врачи любят направлять пациентов куда-нибудь, анализы, прививки и даже выписывают рецепты на определенные лекарства, т.к. получают с этого дополнительный заработок. Например, в одной из больниц собирают крышечки определенного дорого лекарства, которое больные сами покупают по рецепту и приносят для использования. Потом за каждую такую крышечку врач получает $, за то, что было использовано именно это лекарство, а не аналогичное.

По-этому всякие не обязательные манипуляция, вроде дополнительных прививок, вам с удовольствием назначит и даже рекоммендует практически любой врач, т.к. это его заработок, его деньги. Я имел ввиду, вот такие фразы:Лично я понял это как призыв к действию. Справится любой. Нужно лишь купить вакцину и вколоть. Даже к медсесте идти желательно, но не обязательно. Может быть неправильно понял.Я имел ввиду другое. Что врачи любят направлять пациентов куда-нибудь, анализы, прививки и даже выписывают рецепты на определенные лекарства, т.к. получают с этого дополнительный заработок. Например, в одной из больниц собирают крышечки определенного дорого лекарства, которое больные сами покупают по рецепту и приносят для использования. Потом за каждую такую крышечку врач получает $, за то, что было использовано именно это лекарство, а не аналогичное.По-этому всякие не обязательные манипуляция, вроде дополнительных прививок, вам с удовольствием назначит и даже рекоммендует практически любой врач, т.к. это его заработок, его деньги. safonovstanislav Повідомлень: 2788 З нами з: 10.05.14 Подякував: 196 раз. Подякували: 423 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 00:04 Re: Эпидемия коронавируса в мире Знаменательное событие, в Новой Зеландии выздоровел последний больной, теперь это территория свободная от коронавируса.

Новая Зеландия на сегодня это страна, где было зафиксировано самое большое число случаев со снижением до ноля активных больных. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17203 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4235 раз. Подякували: 6817 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 00:08 Re: Эпидемия коронавируса в мире fler написав: Є інформація, що наш веселий уряд збирається повернути взад жорсткий карантин у зв'язку з підвищенням захворюваності десь з 1 липня. Чула, що люди можуть жорстко відреагувати в зад уряду.. Хто в темі?



Насколько я знаю, жесткий карантин по всей стране не планируется. Сейчас стратегия адаптивного карантина, где каждая область самостоятельно будет принимать решение относительно ужесточения карантина, если возникнет необходимость. Соответственно все шишки переносятся с кабмина и президента на обладминистрации, мэрии и местные советы. Насколько я знаю, жесткий карантин по всей стране не планируется. Сейчас стратегия адаптивного карантина, где каждая область самостоятельно будет принимать решение относительно ужесточения карантина, если возникнет необходимость. Соответственно все шишки переносятся с кабмина и президента на обладминистрации, мэрии и местные советы. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17203 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4235 раз. Подякували: 6817 раз. Профіль 22 3 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 03:06 safonovstanislav написав: ЛАД написав: У нас и заводы простаивают. И на металлолом их режут.

Но это не значит, что они не нужны.

Сколько % ИВЛ у нас простаивает не знаю. Сомневаюсь, что 98%, но допускаю, что много.

А на душу населения... В Германии они вряд ли сильно простаивают. У нас люди не болеют, им ИВЛ не нужны? У нас и заводы простаивают. И на металлолом их режут.Но это не значит, что они не нужны.Сколько % ИВЛ у нас простаивает не знаю. Сомневаюсь, что 98%, но допускаю, что много.А на душу населения... В Германии они вряд ли сильно простаивают. У нас люди не болеют, им ИВЛ не нужны?

Зачем сомневаться, когда ежедневно выкладывают статистику использования ИВЛ. Используется только 2%

https://covid19.gov.ua/analitichni-paneli-dashbordy



ИВЛ нужны, но не в таком количестве. Зачем сомневаться, когда ежедневно выкладывают статистику использования ИВЛ. Используется только 2%ИВЛ нужны, но не в таком количестве.

По Вашей ссылке, действительно, средняя загруженность ИВЛ 2,09%. Что имеется ввиду, не знаю. Возможно, загруженность именно ковидными больными.

Если в Вашей ссылке открыть вкладку "Потреби лікарень", то там "Кількість ШВЛ 2358", "Дефіціт ШВЛ 216 шт.".

Вы поленились поискать цифры по Германии.

Мне попалось такое:

...в Германии около 25 тысяч аппаратов ИВЛ. В Британии их 8175, а в Италии - пять тысяч. Германия заказала еще десять тысяч аппаратов ИВЛ, которые обещают произвести в ближайшее время.

https://www.bbc.com/russian/features-52191093

Для справки - население Германии 83 млн., Великобритании 63 млн., Италии 60 млн.

Население Украины по оценкам от 37 до 42 млн.

Т.е. даже в Италии ИВЛ в расчёте на численность населения побольше, чем у нас. Ну а немцы вообще идиоты - куда им столько ИВЛ?! По Вашей ссылке, действительно, средняя загруженность ИВЛ 2,09%. Что имеется ввиду, не знаю. Возможно, загруженность именно ковидными больными.Если в Вашей ссылке открыть вкладку "Потреби лікарень", то там "Кількість ШВЛ 2358", "Дефіціт ШВЛ 216 шт.".Вы поленились поискать цифры по Германии.Мне попалось такое:Для справки - население Германии 83 млн., Великобритании 63 млн., Италии 60 млн.Население Украины по оценкам от 37 до 42 млн.Т.е. даже в Италии ИВЛ в расчёте на численность населения побольше, чем у нас. Ну а немцы вообще идиоты - куда им столько ИВЛ?! Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16675 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4487 раз. Подякували: 4161 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1374137513761377 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6985 1571556

ЛОБ Вів 09 чер, 2020 17:16