Додано: Сер 10 чер, 2020 00:04

Знаменательное событие, в Новой Зеландии выздоровел последний больной, теперь это территория свободная от коронавируса.

Новая Зеландия на сегодня это страна, где было зафиксировано самое большое число случаев со снижением до ноля активных больных.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.