freeze написав:А кому я рекомендую колоть себе уколы ?
Я имел ввиду, вот такие фразы:
freeze написав:Покупаете в аптеке, заходите в поликлинику в кабинет медсестры или манипуляционную. Я себе, своей семье и знакомым уже 25 лет сам делаю, все очень довольны
Лично я понял это как призыв к действию. Справится любой. Нужно лишь купить вакцину и вколоть. Даже к медсесте идти желательно, но не обязательно. Может быть неправильно понял.
freeze написав:Обегать перед этим кучу врачей или делать анализы это чистый бред
Я имел ввиду другое. Что врачи любят направлять пациентов куда-нибудь, анализы, прививки и даже выписывают рецепты на определенные лекарства, т.к. получают с этого дополнительный заработок. Например, в одной из больниц собирают крышечки определенного дорого лекарства, которое больные сами покупают по рецепту и приносят для использования. Потом за каждую такую крышечку врач получает $, за то, что было использовано именно это лекарство, а не аналогичное. По-этому всякие не обязательные манипуляция, вроде дополнительных прививок, вам с удовольствием назначит и даже рекоммендует практически любой врач, т.к. это его заработок, его деньги.
Василь-Рівне написав:Ви ж лікар, чому не пишете і не пишаєтесь тим, що ми одна з найрозвмнутіших 5-и країн в світі яка розробила ПЛР тести для виявлення ковід19, це не досягнення нашої медичної науки світового рівня? Га?
Ага, а по проникновению ПЦР-тестирования - на 103-м в мире, ниже Грузии, Молдовы, Болгарии и еще десятков четырех стран, которые даже называть стыдно (но при желании можно найти в таблице worldometer)...
Знаменательное событие, в Новой Зеландии выздоровел последний больной, теперь это территория свободная от коронавируса. Новая Зеландия на сегодня это страна, где было зафиксировано самое большое число случаев со снижением до ноля активных больных.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
fler написав:Є інформація, що наш веселий уряд збирається повернути взад жорсткий карантин у зв'язку з підвищенням захворюваності десь з 1 липня. Чула, що люди можуть жорстко відреагувати в зад уряду.. Хто в темі?
Насколько я знаю, жесткий карантин по всей стране не планируется. Сейчас стратегия адаптивного карантина, где каждая область самостоятельно будет принимать решение относительно ужесточения карантина, если возникнет необходимость. Соответственно все шишки переносятся с кабмина и президента на обладминистрации, мэрии и местные советы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:У нас и заводы простаивают. И на металлолом их режут. Но это не значит, что они не нужны. Сколько % ИВЛ у нас простаивает не знаю. Сомневаюсь, что 98%, но допускаю, что много. А на душу населения... В Германии они вряд ли сильно простаивают. У нас люди не болеют, им ИВЛ не нужны?
По Вашей ссылке, действительно, средняя загруженность ИВЛ 2,09%. Что имеется ввиду, не знаю. Возможно, загруженность именно ковидными больными. Если в Вашей ссылке открыть вкладку "Потреби лікарень", то там "Кількість ШВЛ 2358", "Дефіціт ШВЛ 216 шт.". Вы поленились поискать цифры по Германии. Мне попалось такое:
...в Германии около 25 тысяч аппаратов ИВЛ. В Британии их 8175, а в Италии - пять тысяч. Германия заказала еще десять тысяч аппаратов ИВЛ, которые обещают произвести в ближайшее время.
https://www.bbc.com/russian/features-52191093 Для справки - население Германии 83 млн., Великобритании 63 млн., Италии 60 млн. Население Украины по оценкам от 37 до 42 млн. Т.е. даже в Италии ИВЛ в расчёте на численность населения побольше, чем у нас. Ну а немцы вообще идиоты - куда им столько ИВЛ?!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Uppi написав:Спасибо за объяснения . Как я понимаю нет четких критериев , чисто политическая целесообразность . Захотели объявили , захотели выключили .
Чрезвычайная ситуация, карантины и тд объявляются решением Кабмина или на всей территории страны или в отдельных районах. Вполне какую-то область могут закрыть на карантин условно при одном чумном больном, или в районе объявить чрезвычайное ситуацию при опрокидывании цистерны с хлором. Какие тут политические критерии, полцистерны должно вылиться? Взрослые дяди-министры голосуют коллегиально, осознавая потери для бюджета.
Конкретно для карантина есть специальная статья Закона о защите населения от инфекционных болезней.
"Стаття 29. Карантин Карантин встановлюється та відміняється Кабінетом Міністрів України.
Питання про встановлення карантину порушує перед Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, за поданням головного державного санітарного лікаря України.
Рішення про встановлення карантину, а також про його відміну негайно доводиться до відома населення відповідної території через засоби масової інформації.
У рішенні про встановлення карантину зазначаються обставини, що призвели до цього, визначаються межі території карантину, затверджуються необхідні профілактичні, протиепідемічні та інші заходи, їх виконавці та терміни проведення, встановлюються тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб та додаткові обов'язки, що покладаються на них, підстави та порядок обов'язкової самоізоляції, перебування особи в обсерваторі (обсервації), госпіталізації до тимчасових закладів охорони здоров'я (спеціалізованих шпиталів). Карантин встановлюється на період, необхідний для ліквідації епідемії чи спалаху особливо небезпечної інфекційної хвороби. На цей період можуть змінюватися режими роботи підприємств, установ, організацій, вноситися інші необхідні зміни щодо умов їх виробничої та іншої діяльності.
До відміни карантину його територію можуть залишити особи, які пред'явили довідку, що дає право на виїзд за межі території карантину.
Організація та контроль за дотриманням встановленого на території карантину правового режиму, своєчасним і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів покладаються на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування." (c)
Вопрос не о КАРАНТИНЕ . Вопрос об эпидемии на основании которой вводится карантин . Количество больных для объявлении эпидемии ? Для примера население 40 миллионов , сколько должно заболеть для того что бы объявили эпидемию ?
Я ж вам четко написал: Для изученных видов сезонного ОРВИ это 5% Для этого нового вируса планка ещё не определена
safonovstanislav написав:. Такое работает, пока кто-то из друзей фриза, после его рекомендации вколоть самому себе, не вколит тройную дозу, чтоб лучше сработало, ещё и не туда, и попутно загнав себе в кровь пару кубиков воздуха. А благодарные родственники покойника придут к нему его благодарить.
Не смейте рассказывать друзьям, что купили машину и теперь намного комфортнее добираетесь на рыбалку. Не дай бог тоже купят и в ДТП попадут, а вы будете морально виноваты.
ЛАД написав:У нас и заводы простаивают. И на металлолом их режут. Но это не значит, что они не нужны. Сколько % ИВЛ у нас простаивает не знаю. Сомневаюсь, что 98%, но допускаю, что много. А на душу населения... В Германии они вряд ли сильно простаивают. У нас люди не болеют, им ИВЛ не нужны?
fler написав:Є інформація, що наш веселий уряд збирається повернути взад жорсткий карантин у зв'язку з підвищенням захворюваності десь з 1 липня. Чула, що люди можуть жорстко відреагувати в зад уряду.. Хто в темі?
Насколько я знаю, жесткий карантин по всей стране не планируется. Сейчас стратегия адаптивного карантина, где каждая область самостоятельно будет принимать решение относительно ужесточения карантина, если возникнет необходимость. Соответственно все шишки переносятся с кабмина и президента на обладминистрации, мэрии и местные советы.
интересно, как областные власти будут объяснять той же укзализныце, что уже можно/еще нелья пускать к нам поезда. Или министерству освиты, что уже можно впускать иностранных студентов в универе нашей области.
freeze написав:Насколько я знаю, жесткий карантин по всей стране не планируется. Сейчас стратегия адаптивного карантина, где каждая область самостоятельно будет принимать решение относительно ужесточения карантина, если возникнет необходимость. Соответственно все шишки переносятся с кабмина и президента на обладминистрации, мэрии и местные советы.
интересно, как областные власти будут объяснять той же укзализныце, что уже можно/еще нелья пускать к нам поезда. Или министерству освиты, что уже можно впускать иностранных студентов в универе нашей области.
Пример уже был на этой неделе, когда местные власти Донецкой области и Славянска закрыли жд сообщение для города в связи с обострением коронавируса, и поезда следовали далее без остановки. Разве что с чемоданами где то выпрыгнуть в окрестностях и огородами затем пробраться к дому. https://www.06274.com.ua/news/2785794/v ... slavanskom
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.