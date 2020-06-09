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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1375137613771378

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 08:09

  freeze написав:
juristkostya написав:
  freeze написав:Насколько я знаю, жесткий карантин по всей стране не планируется. Сейчас стратегия адаптивного карантина, где каждая область самостоятельно будет принимать решение относительно ужесточения карантина, если возникнет необходимость. Соответственно все шишки переносятся с кабмина и президента на обладминистрации, мэрии и местные советы.
интересно, как областные власти будут объяснять той же укзализныце, что уже можно/еще нелья пускать к нам поезда. Или министерству освиты, что уже можно впускать иностранных студентов в универе нашей области.


Пример уже был на этой неделе, когда местные власти Донецкой области и Славянска закрыли жд сообщение для города в связи с обострением коронавируса, и поезда следовали далее без остановки.
Разве что с чемоданами где то выпрыгнуть в окрестностях и огородами затем пробраться к дому.
https://www.06274.com.ua/news/2785794/v ... slavanskom

А ничё, что билеты на эту станцию/с этой станции должны продаваться через сайт УЖД по всей стране и заблаговременно (45 суток)?
Или, представьте, Киев разрешил прилететь иностранным студентам, но черновицкий университет продлил карантин на месячишку.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 08:16

  juristkostya написав:А ничё, что билеты на эту станцию/с этой станции должны продаваться через сайт УЖД по всей стране и заблаговременно (45 суток)?
Или, представьте, Киев разрешил прилететь иностранным студентам, но черновицкий университет продлил карантин на месячишку.


Форс-мажор. Всё бывает в этой жизни, может мост рухнуть, самолёт упасть, буран, вот коронавирус опять на Славянск напал.

Кстати сегодня Украина побила свой рекорд по умершим от коронавируса за сутки - теперь записываем в анналы цифру 23.

Так что похоже ужесточений региональных просто не избежать, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 08:22

  freeze написав:
  juristkostya написав:А ничё, что билеты на эту станцию/с этой станции должны продаваться через сайт УЖД по всей стране и заблаговременно (45 суток)?
Или, представьте, Киев разрешил прилететь иностранным студентам, но черновицкий университет продлил карантин на месячишку.


Форс-мажор. Всё бывает в этой жизни, может мост рухнуть, самолёт упасть, буран, вот коронавирус опять на Славянск напал.

Кстати сегодня Украина побила свой рекорд по умершим от коронавируса за сутки - теперь записываем в анналы цифру 23.

Так что похоже ужесточений региональных просто не избежать, имхо.

1. Это не форс-мажор, это искусственно созданный хаос в госуправлении
2. Количество умерших сегодня - результат заражений 2-3 недели назад
Тогда серьезных послаблений ещё не было.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 08:26

  juristkostya написав:Количество умерших сегодня - результат заражений 2-3 недели назад
Тогда серьезных послаблений ещё не было.


С 12 мая произошел в большинстве областей очередной этап ослабления карантина, по-моему как раз к дате новые достижения.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 08:32

  freeze написав:
  juristkostya написав:Количество умерших сегодня - результат заражений 2-3 недели назад
Тогда серьезных послаблений ещё не было.


С 12 мая произошел в большинстве областей очередной этап ослабления карантина, по-моему как раз к дате новые достижения.
та то мизер. Открытые кафе разрешили, что там ещё? Непродуктовые магазины?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 08:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

juristkostya написав:
  freeze написав:
  juristkostya написав:Количество умерших сегодня - результат заражений 2-3 недели назад
Тогда серьезных послаблений ещё не было.


С 12 мая произошел в большинстве областей очередной этап ослабления карантина, по-моему как раз к дате новые достижения.
та то мизер. Открытые кафе разрешили, что там ещё? Непродуктовые магазины?


Не знаю как везде, у нас с 12 мая практически все заработало, кроме внутренних кафе, главное опять забитый под завязку транспорт.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 08:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

​В Україні спалах коронавірусу у дитсадку у Броварах, місто можуть повернути на жорсткий карантин

У Броварах Київської області зафіксовано спалах коронавірусу у дитсадку
Інфіковано 13 осіб, серед них – 9 дітей
У місті проводять масове тестування працівників дошкільних закладів
За результатами тестів можуть не лише закрити дитячі садки, а й повернути жорсткий карантин

Наразі садочок не працює, а в міськраді обговорюють питання про закриття усіх дошкільних закладів.

"У нас уже 13 офіційно підтверджених випадків, кількість хворих працівників збільшилася до 4 осіб. Ще інфіковано 9 дітей, двох із них, хлопчика та дівчинку, відправили в обласну лікарню Боярки. У них була висока температура майже під 40 градусів, але вже зараз вони видужують, температура знизилася до 36,6", – повідомила депутатка міської ради Броварів Вікторія Коваленко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 09:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 28 381
❗Нових - 525
Одужало - 12 769
Загинуло - 833
Підозри - 67 138

Вінницька область — 1192
Волинська область — 1214
Дніпропетровська область — 973
Донецька область — 246
Житомирська область — 973
Закарпатська область — 1448
Запорізька область — 502
Івано-Франківська область — 1622
Кіровоградська область — 562
м. Київ — 3580
Київська область — 1865
Львівська область — 2289
Луганська область — 54
Миколаївська область — 309
Одеська область — 1028
Полтавська область — 276
Рівненська область — 2122
Сумська область — 198
Тернопільська область — 1313
Харківська область — 1338
Херсонська область — 179
Хмельницька область — 520 Чернівецька область — 3757
Черкаська область — 501
Чернігівська область — 320
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http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 09:41

  freeze написав:А в чем для вас важность термина эпидемия или пандемия ? Сейчас официальная эпидемия ВИЧ, обьявленная ВОЗ кучу лет назад. Вас это разве сильно задевает ?

Вы уверены, что ВОЗ отнес ситуацию с ВИЧ к понятию эпидемия, а не пандемия ?

  freeze написав:Сам термин эпидемия ничего не запрещает, просто констатация.
Важен для вас вероятно термин карантин, так он обьявляется не на основании обьявления кем то эпидемии, а решениям кабмина или президента или парламента соответствующей страны.
В нашем законодательстве, я приводил статью выше, карантин может быть введен не только на основании эпидемии, но и дословно "вспышки опасного инфекционного заболевания".
Теперь будем выяснять что такое вспышка ?


Важным является следующее. Дать ответ на вопрос, который задан. Остальные прилагаемые рассуждения - это лирика. Допускаю, что тема карантина не была интересна вопрошающему.
Кстати, я его оценку разделяю. Объявление пандемии зависит от субъективного мнения принимающих решение при отсутствии четких критериев.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 09:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

По радио сказали что во Львове три тысячи человек ждут тесты, лаборатории работают круглосуточно.. Сдается мне "Підозри - 67 138" это очередь на тестирование.
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