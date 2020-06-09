freeze написав:Насколько я знаю, жесткий карантин по всей стране не планируется. Сейчас стратегия адаптивного карантина, где каждая область самостоятельно будет принимать решение относительно ужесточения карантина, если возникнет необходимость. Соответственно все шишки переносятся с кабмина и президента на обладминистрации, мэрии и местные советы.
интересно, как областные власти будут объяснять той же укзализныце, что уже можно/еще нелья пускать к нам поезда. Или министерству освиты, что уже можно впускать иностранных студентов в универе нашей области.
Пример уже был на этой неделе, когда местные власти Донецкой области и Славянска закрыли жд сообщение для города в связи с обострением коронавируса, и поезда следовали далее без остановки. Разве что с чемоданами где то выпрыгнуть в окрестностях и огородами затем пробраться к дому. https://www.06274.com.ua/news/2785794/v ... slavanskom
А ничё, что билеты на эту станцию/с этой станции должны продаваться через сайт УЖД по всей стране и заблаговременно (45 суток)? Или, представьте, Киев разрешил прилететь иностранным студентам, но черновицкий университет продлил карантин на месячишку.
juristkostya написав:А ничё, что билеты на эту станцию/с этой станции должны продаваться через сайт УЖД по всей стране и заблаговременно (45 суток)? Или, представьте, Киев разрешил прилететь иностранным студентам, но черновицкий университет продлил карантин на месячишку.
Форс-мажор. Всё бывает в этой жизни, может мост рухнуть, самолёт упасть, буран, вот коронавирус опять на Славянск напал.
Кстати сегодня Украина побила свой рекорд по умершим от коронавируса за сутки - теперь записываем в анналы цифру 23.
Так что похоже ужесточений региональных просто не избежать, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
juristkostya написав:А ничё, что билеты на эту станцию/с этой станции должны продаваться через сайт УЖД по всей стране и заблаговременно (45 суток)? Или, представьте, Киев разрешил прилететь иностранным студентам, но черновицкий университет продлил карантин на месячишку.
Форс-мажор. Всё бывает в этой жизни, может мост рухнуть, самолёт упасть, буран, вот коронавирус опять на Славянск напал.
Кстати сегодня Украина побила свой рекорд по умершим от коронавируса за сутки - теперь записываем в анналы цифру 23.
Так что похоже ужесточений региональных просто не избежать, имхо.
1. Это не форс-мажор, это искусственно созданный хаос в госуправлении 2. Количество умерших сегодня - результат заражений 2-3 недели назад Тогда серьезных послаблений ещё не было.
В Україні спалах коронавірусу у дитсадку у Броварах, місто можуть повернути на жорсткий карантин
У Броварах Київської області зафіксовано спалах коронавірусу у дитсадку Інфіковано 13 осіб, серед них – 9 дітей У місті проводять масове тестування працівників дошкільних закладів За результатами тестів можуть не лише закрити дитячі садки, а й повернути жорсткий карантин
Наразі садочок не працює, а в міськраді обговорюють питання про закриття усіх дошкільних закладів.
"У нас уже 13 офіційно підтверджених випадків, кількість хворих працівників збільшилася до 4 осіб. Ще інфіковано 9 дітей, двох із них, хлопчика та дівчинку, відправили в обласну лікарню Боярки. У них була висока температура майже під 40 градусів, але вже зараз вони видужують, температура знизилася до 36,6", – повідомила депутатка міської ради Броварів Вікторія Коваленко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Всього випадків - 28 381 ❗Нових - 525 Одужало - 12 769 Загинуло - 833 Підозри - 67 138
Вінницька область — 1192 Волинська область — 1214 Дніпропетровська область — 973 Донецька область — 246 Житомирська область — 973 Закарпатська область — 1448 Запорізька область — 502 Івано-Франківська область — 1622 Кіровоградська область — 562 м. Київ — 3580 Київська область — 1865 Львівська область — 2289 Луганська область — 54 Миколаївська область — 309 Одеська область — 1028 Полтавська область — 276 Рівненська область — 2122 Сумська область — 198 Тернопільська область — 1313 Харківська область — 1338 Херсонська область — 179 Хмельницька область — 520 Чернівецька область — 3757 Черкаська область — 501 Чернігівська область — 320
freeze написав:А в чем для вас важность термина эпидемия или пандемия ? Сейчас официальная эпидемия ВИЧ, обьявленная ВОЗ кучу лет назад. Вас это разве сильно задевает ?
Вы уверены, что ВОЗ отнес ситуацию с ВИЧ к понятию эпидемия, а не пандемия ?
freeze написав:Сам термин эпидемия ничего не запрещает, просто констатация. Важен для вас вероятно термин карантин, так он обьявляется не на основании обьявления кем то эпидемии, а решениям кабмина или президента или парламента соответствующей страны. В нашем законодательстве, я приводил статью выше, карантин может быть введен не только на основании эпидемии, но и дословно "вспышки опасного инфекционного заболевания". Теперь будем выяснять что такое вспышка ?
Важным является следующее. Дать ответ на вопрос, который задан. Остальные прилагаемые рассуждения - это лирика. Допускаю, что тема карантина не была интересна вопрошающему. Кстати, я его оценку разделяю. Объявление пандемии зависит от субъективного мнения принимающих решение при отсутствии четких критериев.