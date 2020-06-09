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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1376137713781379

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 10:03

  tumos написав:Вы уверены, что ВОЗ отнес ситуацию с ВИЧ к понятию эпидемия, а не пандемия ?


Вам-то какая разница эпидемия или пандемия ? Пандемия - это эпидемия, затронувшая большинство стран мира.
ВОЗ выдаёт свои рекомендации мировому сообществу, а вы что хотите с этими рекомендациями, то и делайте.

  tumos написав:Важным является следующее. Дать ответ на вопрос, который задан. Остальные прилагаемые рассуждения - это лирика. Допускаю, что тема карантина не была интересна вопрошающему.
Кстати, я его оценку разделяю. Объявление пандемии зависит от субъективного мнения принимающих решение при отсутствии четких критериев.


Так я дал чёткий ответ - как еще пожевать ?
Несмотря на пандемию, объявленную ВОЗ, все страны дали своё решение проблемы, Туркмения и КНДР послали подальше ВОЗ и сказали что коронавирус это сказки, Бацька сказал - ерунда, переболеем и на посевную, президент Сальвадора объявил карантин при отсутствии заболевших в стране.

От того, что Синоптик.уа объявляет на сегодня грозу, каждый планирует день по своему, просто учитывает сложности погоды.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 10:26

  freeze написав:Вам-то какая разница эпидемия или пандемия ? Пандемия - это эпидемия, затронувшая большинство стран мира.
ВОЗ выдаёт свои рекомендации мировому сообществу, а вы что хотите с этими рекомендациями, то и делайте.

Если бы не было разницы, то не существовало бы два определения для разных ситуаций.

  freeze написав:Так я дал чёткий ответ - как еще пожевать ?

Могли бы вы привести вопрос согласно первоисточника, на который давали ответ ?
Востаннє редагувалось tumos в Сер 10 чер, 2020 10:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 10:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

525 хитов на 8000 тестов. а если бы 17000?

когда во Львове очередь 3000 тестов, а в целом по стране есть допмощности на 11000, то говорить об очереди как-то странно. транспорт запретили?
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 10:32

Наприкінці травня Міністерство охорони здоров’я почало переглядати всю історію статистики і змінило підхід до звітування: на щоденних брифінгах почали повідомляти лише про смерті безпосередньо за останні 24 години та сумарну цифру "за останні 7 днів".

Після цього приріст кількості померлих знизився до неймовірних для Іспанії показників – однієї-декількох смертей за добу. 1-2 червня міністерство взагалі повідомило, що в країні не зареєстрували жодної смерті від коронавірусу.

Але це, схоже, було неправдою.
.....

https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/06/5/7110744/
Не хочу перегружать длинными цитатами, посмотрите ссылку.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 10:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  adeges написав:когда во Львове очередь 3000 тестов, а в целом по стране есть допмощности на 11000, то говорить об очереди как-то странно. транспорт запретили?

пятьсот они отправили, сегодня ждут результат... журналистка не уточнила, то ли было 3500 то ли на момент осталось уже 2500...
st512
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 11:34

  st512 написав:По радио сказали что во Львове три тысячи человек ждут тесты, лаборатории работают круглосуточно.. Сдается мне "Підозри - 67 138" это очередь на тестирование.

Очередь тоже. Но больше проверенные, но не подтвержденные случаи.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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