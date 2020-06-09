tumos написав:Вы уверены, что ВОЗ отнес ситуацию с ВИЧ к понятию эпидемия, а не пандемия ?
Вам-то какая разница эпидемия или пандемия ? Пандемия - это эпидемия, затронувшая большинство стран мира. ВОЗ выдаёт свои рекомендации мировому сообществу, а вы что хотите с этими рекомендациями, то и делайте.
tumos написав:Важным является следующее. Дать ответ на вопрос, который задан. Остальные прилагаемые рассуждения - это лирика. Допускаю, что тема карантина не была интересна вопрошающему. Кстати, я его оценку разделяю. Объявление пандемии зависит от субъективного мнения принимающих решение при отсутствии четких критериев.
Так я дал чёткий ответ - как еще пожевать ? Несмотря на пандемию, объявленную ВОЗ, все страны дали своё решение проблемы, Туркмения и КНДР послали подальше ВОЗ и сказали что коронавирус это сказки, Бацька сказал - ерунда, переболеем и на посевную, президент Сальвадора объявил карантин при отсутствии заболевших в стране.
От того, что Синоптик.уа объявляет на сегодня грозу, каждый планирует день по своему, просто учитывает сложности погоды.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Вам-то какая разница эпидемия или пандемия ? Пандемия - это эпидемия, затронувшая большинство стран мира. ВОЗ выдаёт свои рекомендации мировому сообществу, а вы что хотите с этими рекомендациями, то и делайте.
Если бы не было разницы, то не существовало бы два определения для разных ситуаций.
freeze написав:Так я дал чёткий ответ - как еще пожевать ?
Могли бы вы привести вопрос согласно первоисточника, на который давали ответ ?
Востаннє редагувалось tumos в Сер 10 чер, 2020 10:33, всього редагувалось 1 раз.
Наприкінці травня Міністерство охорони здоров’я почало переглядати всю історію статистики і змінило підхід до звітування: на щоденних брифінгах почали повідомляти лише про смерті безпосередньо за останні 24 години та сумарну цифру "за останні 7 днів".
Після цього приріст кількості померлих знизився до неймовірних для Іспанії показників – однієї-декількох смертей за добу. 1-2 червня міністерство взагалі повідомило, що в країні не зареєстрували жодної смерті від коронавірусу.