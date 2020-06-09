Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 чер, 2020 12:11
medeivalb
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Додано: Сер 10 чер, 2020 12:27
Согласно новому исследованию, люди, инфицированные COVID-19, перенесшие какую-либо операцию, подвержены высокому риску смерти вскоре после хирургического вмешательства. https://kurs.com.ua/novost/182254-%E2%80%8Bcovid-19-uvelichivaet-risk-smerti-posle-operacii
К сожалению, нет ссылки на само исследование, а искать некогда.
«Раньше у нас критерием для выписки были отсутствие клинических симптомов, а также два подряд негативных ПЦР-тесты. Сегодняшние критерии — это отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный ПЦР-тест», — отметил он. Ляшко добавил, что после этого в Минздраве ожидают увеличения числа выздоровевших пациентов с коронавирусом.
Источник:
https://www.ukrnews24.net/minzdrav-menyaet-pravila-vypiski-iz-bolnic-pacientov-s-koronavirusom
И интересная заметка о некоторых непонятных вопросах эпидемии -
https://focus.ua/opinion/ukraine/456251-paradoksy-pandemii-pochemu-vspyshka-koronavirusa-zakanchivaetsia-kogda-kollektivnogo-immuniteta-eshche-net
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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