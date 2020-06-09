«Раньше у нас критерием для выписки были отсутствие клинических симптомов, а также два подряд негативных ПЦР-тесты. Сегодняшние критерии — это отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный ПЦР-тест», — отметил он. Ляшко добавил, что после этого в Минздраве ожидают увеличения числа выздоровевших пациентов с коронавирусом.
juristkostya написав:А ничё, что билеты на эту станцию/с этой станции должны продаваться через сайт УЖД по всей стране и заблаговременно (45 суток)? Или, представьте, Киев разрешил прилететь иностранным студентам, но черновицкий университет продлил карантин на месячишку.
Форс-мажор. Всё бывает в этой жизни, может мост рухнуть, самолёт упасть, буран, вот коронавирус опять на Славянск напал.
Кстати сегодня Украина побила свой рекорд по умершим от коронавируса за сутки - теперь записываем в анналы цифру 23.
Так что похоже ужесточений региональных просто не избежать, имхо.
23 человека в стране умерает в день и из за этого должны страдать все 37-42 млн ???
juristkostya написав:А ничё, что билеты на эту станцию/с этой станции должны продаваться через сайт УЖД по всей стране и заблаговременно (45 суток)? Или, представьте, Киев разрешил прилететь иностранным студентам, но черновицкий университет продлил карантин на месячишку.
Форс-мажор. Всё бывает в этой жизни, может мост рухнуть, самолёт упасть, буран, вот коронавирус опять на Славянск напал.
Кстати сегодня Украина побила свой рекорд по умершим от коронавируса за сутки - теперь записываем в анналы цифру 23.
Так что похоже ужесточений региональных просто не избежать, имхо.
23 человека в стране умерает в день и из за этого должны страдать все 37-42 млн ???
Объясните как конкретно Вы страдаете? Вон даже банкет на 50 человек вам фирма организовала. Что конкретно у вас отобрали, не надо так сетовать за всех 37млн. Поделитесь собственным горем ))))
juristkostya написав:А ничё, что билеты на эту станцию/с этой станции должны продаваться через сайт УЖД по всей стране и заблаговременно (45 суток)? Или, представьте, Киев разрешил прилететь иностранным студентам, но черновицкий университет продлил карантин на месячишку.
Форс-мажор. Всё бывает в этой жизни, может мост рухнуть, самолёт упасть, буран, вот коронавирус опять на Славянск напал.
Кстати сегодня Украина побила свой рекорд по умершим от коронавируса за сутки - теперь записываем в анналы цифру 23.
Так что похоже ужесточений региональных просто не избежать, имхо.
23 человека в стране умерает в день и из за этого должны страдать все 37-42 млн ???
Почему все ? Речь идет о региональном карантине, где умирают, то в тех районах и страдают, не хотите страдать не умирайте, в принципе логика есть.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.