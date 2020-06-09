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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1378137913801381>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 12:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.bloomberg.com/opinion/artic ... nsequences

Все что нужно знать о экспертах в прессе.
medeivalb
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 12:27

Согласно новому исследованию, люди, инфицированные COVID-19, перенесшие какую-либо операцию, подвержены высокому риску смерти вскоре после хирургического вмешательства.

https://kurs.com.ua/novost/182254-%E2%80%8Bcovid-19-uvelichivaet-risk-smerti-posle-operacii
К сожалению, нет ссылки на само исследование, а искать некогда.

«Раньше у нас критерием для выписки были отсутствие клинических симптомов, а также два подряд негативных ПЦР-тесты. Сегодняшние критерии — это отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный ПЦР-тест», — отметил он. Ляшко добавил, что после этого в Минздраве ожидают увеличения числа выздоровевших пациентов с коронавирусом.

Источник: https://www.ukrnews24.net/minzdrav-menyaet-pravila-vypiski-iz-bolnic-pacientov-s-koronavirusom

И интересная заметка о некоторых непонятных вопросах эпидемии - https://focus.ua/opinion/ukraine/456251-paradoksy-pandemii-pochemu-vspyshka-koronavirusa-zakanchivaetsia-kogda-kollektivnogo-immuniteta-eshche-net
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:44

  freeze написав:
  juristkostya написав:А ничё, что билеты на эту станцию/с этой станции должны продаваться через сайт УЖД по всей стране и заблаговременно (45 суток)?
Или, представьте, Киев разрешил прилететь иностранным студентам, но черновицкий университет продлил карантин на месячишку.


Форс-мажор. Всё бывает в этой жизни, может мост рухнуть, самолёт упасть, буран, вот коронавирус опять на Славянск напал.

Кстати сегодня Украина побила свой рекорд по умершим от коронавируса за сутки - теперь записываем в анналы цифру 23.

Так что похоже ужесточений региональных просто не избежать, имхо.

:shock:
23 человека в стране умерает в день и из за этого должны страдать все 37-42 млн ???
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:44

  yama написав:
  freeze написав:
  juristkostya написав:А ничё, что билеты на эту станцию/с этой станции должны продаваться через сайт УЖД по всей стране и заблаговременно (45 суток)?
Или, представьте, Киев разрешил прилететь иностранным студентам, но черновицкий университет продлил карантин на месячишку.


Форс-мажор. Всё бывает в этой жизни, может мост рухнуть, самолёт упасть, буран, вот коронавирус опять на Славянск напал.

Кстати сегодня Украина побила свой рекорд по умершим от коронавируса за сутки - теперь записываем в анналы цифру 23.

Так что похоже ужесточений региональных просто не избежать, имхо.

:shock:
23 человека в стране умерает в день и из за этого должны страдать все 37-42 млн ???

Объясните как конкретно Вы страдаете? Вон даже банкет на 50 человек вам фирма организовала. Что конкретно у вас отобрали, не надо так сетовать за всех 37млн. Поделитесь собственным горем ))))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:
  freeze написав:
  juristkostya написав:А ничё, что билеты на эту станцию/с этой станции должны продаваться через сайт УЖД по всей стране и заблаговременно (45 суток)?
Или, представьте, Киев разрешил прилететь иностранным студентам, но черновицкий университет продлил карантин на месячишку.


Форс-мажор. Всё бывает в этой жизни, может мост рухнуть, самолёт упасть, буран, вот коронавирус опять на Славянск напал.

Кстати сегодня Украина побила свой рекорд по умершим от коронавируса за сутки - теперь записываем в анналы цифру 23.

Так что похоже ужесточений региональных просто не избежать, имхо.

:shock:
23 человека в стране умерает в день и из за этого должны страдать все 37-42 млн ???


Почему все ? Речь идет о региональном карантине, где умирают, то в тех районах и страдают, не хотите страдать не умирайте, в принципе логика есть.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:23

  freeze написав:В Монако князь Альбер решил протестировать всех поголовно. Уже протестировано 41 % всего наличного населения.
Украина по тестирования на почётном 103 месте в мире - 0,09 % :mrgreen:
А в Европе на втором месте с конца.

Откуда вы эти цифры берете?
На сайте Кабмина приведена цифра 445000 протестированных. Это 1%.
https://covid19.gov.ua/#rec165642605
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:36

  19yuriy91 написав:Исследование показало, что если следы коронавируса появляются на больничной каталке, то в течение 10 часов вирус оказывается на половине всех поверхностей больницы.
Исследование показало, что частицы ДНК вируса с больничных каталках были выявлены почти на половине всех поверхностей в больнице в течение 10 часов и сохранялись там не менее 5 дней.
Это говорит о недооцененной опасности контактного заражения коронавирусом, передает medikforum со ссылкой на Journal of Hospital Infection. До последнего времени ученые говорили, что подавляющее большинство заражение вирусом, вызывающим COVID-19, происходит воздушно-капельным путем, то есть в результате кашля, чихания, разговоров или дыхания инфицированных. На долю контактного заражения оставалось не так много заражений, но теперь это опровергает исследование ученых из Великобритании.

Наша песня хороша, начинай сначала.
Потом выяснят, что вирус проникает через кожу. И даже через шапочку из фольги.
Британские ученые, туды их....
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Нобелевский лауреат Майкл Левитт: Карантин убил больше людей, чем спас https://kp.ua/life/669659-nobelevskyi-l ... -chem-spas
слова ученого:
- Решение держать людей взаперти было мотивировано не научным расчетом, а паникой. Математическая модель, на которую ориентировалось государство, загоняя нас в карантин, преувеличивало возможную смертность от COVID-19 в 10 - 12 раз. И это не только мое мнение. Таковы выводы доклада одного из крупнейших банков США - JP Morgan: карантин не изменил курс пандемии, но лишил миллионы людей средств к существованию.
Вирус имеет свою динамику, и карантинные меры ей не соответствовали: или запаздывали, или были неэффективными и дали незначительный эффект. В Германии после облегчения карантина уровень заражаемости остался на той же отметке, в Дании после возобновления работы школ и торговых центров - упал.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:50

  edvardd написав: хотел купить в аптеке вакцину (не грипп) - сказали неси рецепт и сумку холодильник...

Фриз у нас крупный и известный политик: с Ельциным ручкался, входил в Зе-команду, да и сам говорил, какой он непростой. Такому в любой аптеке без всякого рецепта любую вакцину отпустят.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:51

  Starikan написав:
  freeze написав:В Монако князь Альбер решил протестировать всех поголовно. Уже протестировано 41 % всего наличного населения.
Украина по тестирования на почётном 103 месте в мире - 0,09 % :mrgreen:
А в Европе на втором месте с конца.

Откуда вы эти цифры берете?
На сайте Кабмина приведена цифра 445000 протестированных. Это 1%.
https://covid19.gov.ua/#rec165642605

445000 это всего сделано тестов. Число протестированных людей это, скорее, число пидозр в постах varlo, т.е. 67000 или примерно 0,15% (если уже всем успели сделать тест).
По к-ву тестов на 1 млн. мы, действительно, на 103 месте в мире с цифрой 10194 по ворлдометру.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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