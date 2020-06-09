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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1378137913801381

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:58

  ЛАД написав: По Вашей ссылке, действительно, средняя загруженность ИВЛ 2,09%. Что имеется ввиду, не знаю. Возможно, загруженность именно ковидными больными.
Если в Вашей ссылке открыть вкладку "Потреби лікарень", то там "Кількість ШВЛ 2358", "Дефіціт ШВЛ 216 шт.".
Вы поленились поискать цифры по Германии.
Мне попалось такое:
...в Германии около 25 тысяч аппаратов ИВЛ. В Британии их 8175, а в Италии - пять тысяч. Германия заказала еще десять тысяч аппаратов ИВЛ, которые обещают произвести в ближайшее время.

https://www.bbc.com/russian/features-52191093
Для справки - население Германии 83 млн., Великобритании 63 млн., Италии 60 млн.
Население Украины по оценкам от 37 до 42 млн.
Т.е. даже в Италии ИВЛ в расчёте на численность населения побольше, чем у нас. Ну а немцы вообще идиоты - куда им столько ИВЛ?!

Возможно, в данном случае - идиоты.
Не считайте немцев какими-то сверхлюдьми.
Это уже какое-то низкопоклонство перед Западом (с) :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 10 чер, 2020 18:08, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 18:02

  st512 написав:По радио сказали что во Львове три тысячи человек ждут тесты, лаборатории работают круглосуточно.. Сдается мне "Підозри - 67 138" это очередь на тестирование.

Нет, подозрения - это в основном люди с похожими симптомами, но отрицательными тестами.
А, возможно, прав ЛАД - это просто количество людей, направленных на тестирование.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 18:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Starikan написав:Фриз у нас крупный и известный политик: с Ельциным ручкался, входил в Зе-команду, да и сам говорил, какой он непростой. Такому в любой аптеке без всякого рецепта любую вакцину отпустят.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Я не известный и не политик, я по раскруткам и продвижению, из серой области, у меня в коллекции много известных персонажей Потом книгу напишу. Вы еще не знаете кто моя матушка, гуглится она хорошо до сих пор, она с гораздо бОльшим количеством известных персонажей знакома была, чем я, но не буду деанонимизироваться

А по вакцинам, от гриппа они без рецепта продаются, вакцину от гепатита Б тоже без рецепта брал, в аптеках не так много вакцин продается, может пять максимум, и да все можно взять без рецепта. Эдвард вероятно попал в неправильную аптеку.
А по вакцине от коронавируса, она точно будет без всяких рецептов, как и вакцина от гриппа.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 18:52

  stm написав:Объясните как конкретно Вы страдаете? Вон даже банкет на 50 человек вам фирма организовала. Что конкретно у вас отобрали, не надо так сетовать за всех 37млн. Поделитесь собственным горем ))))

Группа моего ребёнка в детском саду закрыта, детские развлекательные центры закрыты, кинотеатры закрыты, на отдых за границу не пускают. Это то, что сразу вспомнил.
Из плюсов, 5000 грн в месяц социальной помощи - не лишние.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 18:55

  Starikan написав:.....
Возможно, в данном случае - идиоты.
Не считайте немцев какими-то сверхлюдьми.
Это уже какое-то низкопоклонство перед Западом (с) :mrgreen: :mrgreen:

Не считаю. Но вряд ли они накупили кучу аппаратов, кот. стоят без дела.
Но не нравятся немцы, пожалуйста:
В Беларуси насчитывается 22 аппарата ИВЛ на 100 жителей, в США имеется 18 аппаратов на 100 тысяч населения, в Великобритании — 12,9, а в Италии — 8,3 аппарата ИПЛ.

https://thinktanks.by/publication/2020/03/24/po-apparatam-ivl-na-dushu-naseleniya-belarus-obgonyaet-ssha-i-italiyu.html
Тут, правда, куча опечаток, но, надеюсь, цифры верные.
У нас, если верить цифрам, кот. я приводил выше, получается около 6 ИВЛ на 100 тысяч населения.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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