Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1378137913801381 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 38 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 26 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 36 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 37 Всього голосів : 232 Додано: Сер 10 чер, 2020 17:58 ЛАД написав: По Вашей ссылке, действительно, средняя загруженность ИВЛ 2,09%. Что имеется ввиду, не знаю. Возможно, загруженность именно ковидными больными.

Если в Вашей ссылке открыть вкладку "Потреби лікарень", то там "Кількість ШВЛ 2358", "Дефіціт ШВЛ 216 шт.".

Вы поленились поискать цифры по Германии.

Мне попалось такое:

...в Германии около 25 тысяч аппаратов ИВЛ. В Британии их 8175, а в Италии - пять тысяч. Германия заказала еще десять тысяч аппаратов ИВЛ, которые обещают произвести в ближайшее время.

https://www.bbc.com/russian/features-52191093

Для справки - население Германии 83 млн., Великобритании 63 млн., Италии 60 млн.

Население Украины по оценкам от 37 до 42 млн.

Т.е. даже в Италии ИВЛ в расчёте на численность населения побольше, чем у нас. Ну а немцы вообще идиоты - куда им столько ИВЛ?! По Вашей ссылке, действительно, средняя загруженность ИВЛ 2,09%. Что имеется ввиду, не знаю. Возможно, загруженность именно ковидными больными.Если в Вашей ссылке открыть вкладку "Потреби лікарень", то там "Кількість ШВЛ 2358", "Дефіціт ШВЛ 216 шт.".Вы поленились поискать цифры по Германии.Мне попалось такое:Для справки - население Германии 83 млн., Великобритании 63 млн., Италии 60 млн.Население Украины по оценкам от 37 до 42 млн.Т.е. даже в Италии ИВЛ в расчёте на численность населения побольше, чем у нас. Ну а немцы вообще идиоты - куда им столько ИВЛ?!

Возможно, в данном случае - идиоты.

Не считайте немцев какими-то сверхлюдьми.

Это уже какое-то низкопоклонство перед Западом (с) Возможно, в данном случае - идиоты.Не считайте немцев какими-то сверхлюдьми.Это уже какое-то низкопоклонство перед Западом (с) Востаннє редагувалось Starikan в Сер 10 чер, 2020 18:08, всього редагувалось 1 раз. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17336 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1888 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 18:02 st512 написав: По радио сказали что во Львове три тысячи человек ждут тесты, лаборатории работают круглосуточно.. Сдается мне "Підозри - 67 138" это очередь на тестирование. По радио сказали что во Львове три тысячи человек ждут тесты, лаборатории работают круглосуточно.. Сдается мне "Підозри - 67 138" это очередь на тестирование.

Нет, подозрения - это в основном люди с похожими симптомами, но отрицательными тестами.

А, возможно, прав ЛАД - это просто количество людей, направленных на тестирование. Нет, подозрения - это в основном люди с похожими симптомами, но отрицательными тестами.А, возможно, прав ЛАД - это просто количество людей, направленных на тестирование. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17336 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1888 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 18:48 Re: Эпидемия коронавируса в мире Starikan написав: Фриз у нас крупный и известный политик: с Ельциным ручкался, входил в Зе-команду, да и сам говорил, какой он непростой. Такому в любой аптеке без всякого рецепта любую вакцину отпустят.

Фриз у нас крупный и известный политик: с Ельциным ручкался, входил в Зе-команду, да и сам говорил, какой он непростой. Такому в любой аптеке без всякого рецепта любую вакцину отпустят.



Я не известный и не политик, я по раскруткам и продвижению, из серой области, у меня в коллекции много известных персонажей Потом книгу напишу. Вы еще не знаете кто моя матушка, гуглится она хорошо до сих пор, она с гораздо бОльшим количеством известных персонажей знакома была, чем я, но не буду деанонимизироваться



А по вакцинам, от гриппа они без рецепта продаются, вакцину от гепатита Б тоже без рецепта брал, в аптеках не так много вакцин продается, может пять максимум, и да все можно взять без рецепта. Эдвард вероятно попал в неправильную аптеку.

А по вакцине от коронавируса, она точно будет без всяких рецептов, как и вакцина от гриппа. Я не известный и не политик, я по раскруткам и продвижению, из серой области, у меня в коллекции много известных персонажейПотом книгу напишу. Вы еще не знаете кто моя матушка, гуглится она хорошо до сих пор, она с гораздо бОльшим количеством известных персонажей знакома была, чем я, но не буду деанонимизироватьсяА по вакцинам, от гриппа они без рецепта продаются, вакцину от гепатита Б тоже без рецепта брал, в аптеках не так много вакцин продается, может пять максимум, и да все можно взять без рецепта. Эдвард вероятно попал в неправильную аптеку.А по вакцине от коронавируса, она точно будет без всяких рецептов, как и вакцина от гриппа. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17214 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4235 раз. Подякували: 6824 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 18:52 stm написав: Объясните как конкретно Вы страдаете? Вон даже банкет на 50 человек вам фирма организовала. Что конкретно у вас отобрали, не надо так сетовать за всех 37млн. Поделитесь собственным горем )))) Объясните как конкретно Вы страдаете? Вон даже банкет на 50 человек вам фирма организовала. Что конкретно у вас отобрали, не надо так сетовать за всех 37млн. Поделитесь собственным горем ))))

Группа моего ребёнка в детском саду закрыта, детские развлекательные центры закрыты, кинотеатры закрыты, на отдых за границу не пускают. Это то, что сразу вспомнил.

Из плюсов, 5000 грн в месяц социальной помощи - не лишние. Группа моего ребёнка в детском саду закрыта, детские развлекательные центры закрыты, кинотеатры закрыты, на отдых за границу не пускают. Это то, что сразу вспомнил.Из плюсов, 5000 грн в месяц социальной помощи - не лишние. safonovstanislav Повідомлень: 2788 З нами з: 10.05.14 Подякував: 196 раз. Подякували: 423 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 18:55 Starikan написав: .....

Возможно, в данном случае - идиоты.

Не считайте немцев какими-то сверхлюдьми.

Это уже какое-то низкопоклонство перед Западом (с) .....Возможно, в данном случае - идиоты.Не считайте немцев какими-то сверхлюдьми.Это уже какое-то низкопоклонство перед Западом (с)

Не считаю. Но вряд ли они накупили кучу аппаратов, кот. стоят без дела.

Но не нравятся немцы, пожалуйста:

В Беларуси насчитывается 22 аппарата ИВЛ на 100 жителей, в США имеется 18 аппаратов на 100 тысяч населения, в Великобритании — 12,9, а в Италии — 8,3 аппарата ИПЛ.

https://thinktanks.by/publication/2020/03/24/po-apparatam-ivl-na-dushu-naseleniya-belarus-obgonyaet-ssha-i-italiyu.html

Тут, правда, куча опечаток, но, надеюсь, цифры верные.

У нас, если верить цифрам, кот. я приводил выше, получается около 6 ИВЛ на 100 тысяч населения. Не считаю. Но вряд ли они накупили кучу аппаратов, кот. стоят без дела.Но не нравятся немцы, пожалуйста:Тут, правда, куча опечаток, но, надеюсь, цифры верные.У нас, если верить цифрам, кот. я приводил выше, получается около 6 ИВЛ на 100 тысяч населения. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16682 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4489 раз. Подякували: 4161 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1378137913801381 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 10 чер, 2020 15:02