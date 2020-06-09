Додано: Сер 10 чер, 2020 18:48

Starikan написав: Фриз у нас крупный и известный политик: с Ельциным ручкался, входил в Зе-команду, да и сам говорил, какой он непростой. Такому в любой аптеке без всякого рецепта любую вакцину отпустят.

Фриз у нас крупный и известный политик: с Ельциным ручкался, входил в Зе-команду, да и сам говорил, какой он непростой. Такому в любой аптеке без всякого рецепта любую вакцину отпустят.

Я не известный и не политик, я по раскруткам и продвижению, из серой области, у меня в коллекции много известных персонажейПотом книгу напишу. Вы еще не знаете кто моя матушка, гуглится она хорошо до сих пор, она с гораздо бОльшим количеством известных персонажей знакома была, чем я, но не буду деанонимизироватьсяА по вакцинам, от гриппа они без рецепта продаются, вакцину от гепатита Б тоже без рецепта брал, в аптеках не так много вакцин продается, может пять максимум, и да все можно взять без рецепта. Эдвард вероятно попал в неправильную аптеку.А по вакцине от коронавируса, она точно будет без всяких рецептов, как и вакцина от гриппа.