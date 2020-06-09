ЛАД написав: По Вашей ссылке, действительно, средняя загруженность ИВЛ 2,09%. Что имеется ввиду, не знаю. Возможно, загруженность именно ковидными больными. Если в Вашей ссылке открыть вкладку "Потреби лікарень", то там "Кількість ШВЛ 2358", "Дефіціт ШВЛ 216 шт.". Вы поленились поискать цифры по Германии. Мне попалось такое:
...в Германии около 25 тысяч аппаратов ИВЛ. В Британии их 8175, а в Италии - пять тысяч. Германия заказала еще десять тысяч аппаратов ИВЛ, которые обещают произвести в ближайшее время.
https://www.bbc.com/russian/features-52191093 Для справки - население Германии 83 млн., Великобритании 63 млн., Италии 60 млн. Население Украины по оценкам от 37 до 42 млн. Т.е. даже в Италии ИВЛ в расчёте на численность населения побольше, чем у нас. Ну а немцы вообще идиоты - куда им столько ИВЛ?!
Возможно, в данном случае - идиоты. Не считайте немцев какими-то сверхлюдьми. Это уже какое-то низкопоклонство перед Западом (с)
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 10 чер, 2020 18:08, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan написав:Фриз у нас крупный и известный политик: с Ельциным ручкался, входил в Зе-команду, да и сам говорил, какой он непростой. Такому в любой аптеке без всякого рецепта любую вакцину отпустят.
Я не известный и не политик, я по раскруткам и продвижению, из серой области, у меня в коллекции много известных персонажей Потом книгу напишу. Вы еще не знаете кто моя матушка, гуглится она хорошо до сих пор, она с гораздо бОльшим количеством известных персонажей знакома была, чем я, но не буду деанонимизироваться
А по вакцинам, от гриппа они без рецепта продаются, вакцину от гепатита Б тоже без рецепта брал, в аптеках не так много вакцин продается, может пять максимум, и да все можно взять без рецепта. Эдвард вероятно попал в неправильную аптеку. А по вакцине от коронавируса, она точно будет без всяких рецептов, как и вакцина от гриппа.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
stm написав:Объясните как конкретно Вы страдаете? Вон даже банкет на 50 человек вам фирма организовала. Что конкретно у вас отобрали, не надо так сетовать за всех 37млн. Поделитесь собственным горем ))))
Группа моего ребёнка в детском саду закрыта, детские развлекательные центры закрыты, кинотеатры закрыты, на отдых за границу не пускают. Это то, что сразу вспомнил. Из плюсов, 5000 грн в месяц социальной помощи - не лишние.
ЛАД написав:Не считаю. Но вряд ли они накупили кучу аппаратов, кот. стоят без дела.
Вы всё ещё не понимаете, что некоторые вещи могут кому-то приносить пользу, даже если не используются по прямому назначению. Государственные деньги - ничейные. Основная задача любой власти любой страны сделать так, чтоб общие деньги попали в нужные частные руки, не забыв про себя любимых. А то, что склады будут забиты ненужным оборудованием - второстепенно.