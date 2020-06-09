19yuriy91 написав:Исследование показало, что если следы коронавируса появляются на больничной каталке, то в течение 10 часов вирус оказывается на половине всех поверхностей больницы. Исследование показало, что частицы ДНК вируса с больничных каталках были выявлены почти на половине всех поверхностей в больнице в течение 10 часов и сохранялись там не менее 5 дней. Это говорит о недооцененной опасности контактного заражения коронавирусом, передает medikforum со ссылкой на Journal of Hospital Infection. До последнего времени ученые говорили, что подавляющее большинство заражение вирусом, вызывающим COVID-19, происходит воздушно-капельным путем, то есть в результате кашля, чихания, разговоров или дыхания инфицированных. На долю контактного заражения оставалось не так много заражений, но теперь это опровергает исследование ученых из Великобритании.
Наша песня хороша, начинай сначала. Потом выяснят, что вирус проникает через кожу. И даже через шапочку из фольги. Британские ученые, туды их....
Остаются частицы ДНК вируса. Даже не сомневаюсь. Можно ли заразится частицами ДНК вируса? Тут наука умалчивает... но логика говорит вряд-ли.
ЛАД написав:Не считаю. Но вряд ли они накупили кучу аппаратов, кот. стоят без дела.
Вы всё ещё не понимаете, что некоторые вещи могут кому-то приносить пользу, даже если не используются по прямому назначению. Государственные деньги - ничейные. Основная задача любой власти любой страны сделать так, чтоб общие деньги попали в нужные частные руки, не забыв про себя любимых. А то, что склады будут забиты ненужным оборудованием - второстепенно.
Вы все время пытаетесь доказать непонятно что. В США практически вся медицина частная. Но почему-то ИВЛ многовато. А возможностей присвоить "общие" деньги хватает везде и без ИВЛ. По Вашей логике можно обойтись без половины (или больше?) медоборудования. Давайте вернёмся к медицине 100-летней давности. Тогда не было ни ИВЛ, ни кардиографов, ни томографии, ни даже рентгена. Ничего. Кстати, томографы тоже "лишние" и нужны только для того, "чтоб общие деньги попали в нужные частные руки"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:По Вашей логике можно обойтись без половины (или больше?) медоборудования.
по логике, если мы хотим бороться с некой болезнью, ресурсы надо направлять в первую очередь на эффективные меры. К каковым данные аппараты, совершенно точно, не относятся. У них одно достоинство - название красивое, удобно для разгона пиара по телеку.
stm написав:Объясните как конкретно Вы страдаете? Вон даже банкет на 50 человек вам фирма организовала. Что конкретно у вас отобрали, не надо так сетовать за всех 37млн. Поделитесь собственным горем ))))
Группа моего ребёнка в детском саду закрыта, детские развлекательные центры закрыты, кинотеатры закрыты, на отдых за границу не пускают. Это то, что сразу вспомнил. Из плюсов, 5000 грн в месяц социальной помощи - не лишние.
С 1 июля Турция откроет вам двери олл инклюзиф а пока да, придется поближе познакомиться с собственным ребенком и женой, это действительно самое сложное испытание уготованное жизнью )))
Для проверки на "заразу" в Азии используют правило "трех тестов"
Доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что выздороровевшие от Covid-19 пациенты могут быть заразны в течение двух недель после окончания симптомов.
По словам биолога, большинство вылечившихся могут быть безопасны и через неделю после исчезновения симптомов, а к некоторым симптомы могут вернуться спустя 10 дней.
Доктор рассказала, что в Азии используют правило "трех тестов", согласно которому выздоровевший должен сдать три теста на коронавирус в три разных дня.
Так, первый сдается не ранее чем через 72 часа после окончания симптомов. Если все три теста отрицательны — пациент может быть "свободен", в противном случае процедура запускается заново.
Напомним, в Украине изменили правила выписки пациентов, переболевших Covid-19. Раньше в стране критерием для выписки были отсутствие клинических симптомов и два подряд отрицательных теса ПЦР. Сегодня эти критерии – отсутствие симптомов и один отрицательный ПЦР-тест.
Для проверки на "заразу" в Азии используют правило "трех тестов"
Доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что выздороровевшие от Covid-19 пациенты могут быть заразны в течение двух недель после окончания симптомов.
По словам биолога, большинство вылечившихся могут быть безопасны и через неделю после исчезновения симптомов, а к некоторым симптомы могут вернуться спустя 10 дней.
Доктор рассказала, что в Азии используют правило "трех тестов", согласно которому выздоровевший должен сдать три теста на коронавирус в три разных дня.
Так, первый сдается не ранее чем через 72 часа после окончания симптомов. Если все три теста отрицательны — пациент может быть "свободен", в противном случае процедура запускается заново.
Напомним, в Украине изменили правила выписки пациентов, переболевших Covid-19. Раньше в стране критерием для выписки были отсутствие клинических симптомов и два подряд отрицательных теса ПЦР. Сегодня эти критерии – отсутствие симптомов и один отрицательный ПЦР-тест.
juristkostya Вам не надоело цепляться к этим несчастным ИВЛ? Потери на их приобретение - копейки по сравнению со всем остальным. И в результате их у нас все равно мало. Такое впечатление, что из оплатили из Вашего кармана.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:juristkostya Вам не надоело цепляться к этим несчастным ИВЛ? Потери на их приобретение - копейки по сравнению со всем остальным. И в результате их у нас все равно мало. Такое впечатление, что из оплатили из Вашего кармана.
ИВЛ лишь демонстрация уровня гос управления. Один эпизод в длинном ряду неэффективных решений