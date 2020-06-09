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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1379138013811382 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 38 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 26 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 36 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 37 Всього голосів : 232 Додано: Сер 10 чер, 2020 19:29 Starikan написав: 19yuriy91 написав: Исследование показало, что если следы коронавируса появляются на больничной каталке, то в течение 10 часов вирус оказывается на половине всех поверхностей больницы.

Исследование показало, что частицы ДНК вируса с больничных каталках были выявлены почти на половине всех поверхностей в больнице в течение 10 часов и сохранялись там не менее 5 дней.

Это говорит о недооцененной опасности контактного заражения коронавирусом, передает medikforum со ссылкой на Journal of Hospital Infection. До последнего времени ученые говорили, что подавляющее большинство заражение вирусом, вызывающим COVID-19, происходит воздушно-капельным путем, то есть в результате кашля, чихания, разговоров или дыхания инфицированных. На долю контактного заражения оставалось не так много заражений, но теперь это опровергает исследование ученых из Великобритании. Исследование показало, что если следы коронавируса появляются на больничной каталке, то в течение 10 часов вирус оказывается на половине всех поверхностей больницы.Исследование показало, что частицы ДНК вируса с больничных каталках были выявлены почти на половине всех поверхностей в больнице в течение 10 часов и сохранялись там не менее 5 дней.Это говорит о недооцененной опасности контактного заражения коронавирусом, передает medikforum со ссылкой на Journal of Hospital Infection. До последнего времени ученые говорили, что подавляющее большинство заражение вирусом, вызывающим COVID-19, происходит воздушно-капельным путем, то есть в результате кашля, чихания, разговоров или дыхания инфицированных. На долю контактного заражения оставалось не так много заражений, но теперь это опровергает исследование ученых из Великобритании.

Наша песня хороша, начинай сначала.

Потом выяснят, что вирус проникает через кожу. И даже через шапочку из фольги.

Британские ученые, туды их.... Наша песня хороша, начинай сначала.Потом выяснят, что вирус проникает через кожу. И даже через шапочку из фольги.Британские ученые, туды их....

Остаются частицы ДНК вируса. Даже не сомневаюсь. Можно ли заразится частицами ДНК вируса? Тут наука умалчивает... но логика говорит вряд-ли. Остаются частицы ДНК вируса. Даже не сомневаюсь. Можно ли заразится частицами ДНК вируса? Тут наука умалчивает... но логика говорит вряд-ли. Пенсионер

Повідомлень: 1782 З нами з: 13.10.08 Подякував: 52 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 19:36 safonovstanislav написав: ЛАД написав: Не считаю. Но вряд ли они накупили кучу аппаратов, кот. стоят без дела. Не считаю. Но вряд ли они накупили кучу аппаратов, кот. стоят без дела.

Вы всё ещё не понимаете, что некоторые вещи могут кому-то приносить пользу, даже если не используются по прямому назначению.

Государственные деньги - ничейные. Основная задача любой власти любой страны сделать так, чтоб общие деньги попали в нужные частные руки, не забыв про себя любимых. А то, что склады будут забиты ненужным оборудованием - второстепенно. Вы всё ещё не понимаете, что некоторые вещи могут кому-то приносить пользу, даже если не используются по прямому назначению.Государственные деньги - ничейные. Основная задача любой власти любой страны сделать так, чтоб общие деньги попали в нужные частные руки, не забыв про себя любимых. А то, что склады будут забиты ненужным оборудованием - второстепенно.

Вы все время пытаетесь доказать непонятно что.

В США практически вся медицина частная. Но почему-то ИВЛ многовато.

А возможностей присвоить "общие" деньги хватает везде и без ИВЛ.

По Вашей логике можно обойтись без половины (или больше?) медоборудования. Давайте вернёмся к медицине 100-летней давности. Тогда не было ни ИВЛ, ни кардиографов, ни томографии, ни даже рентгена. Ничего. Кстати, томографы тоже "лишние" и нужны только для того, "чтоб общие деньги попали в нужные частные руки"? Вы все время пытаетесь доказать непонятно что.В США практически вся медицина частная. Но почему-то ИВЛ многовато.А возможностей присвоить "общие" деньги хватает везде и без ИВЛ.По Вашей логике можно обойтись без половины (или больше?) медоборудования. Давайте вернёмся к медицине 100-летней давности. Тогда не было ни ИВЛ, ни кардиографов, ни томографии, ни даже рентгена. Ничего. Кстати, томографы тоже "лишние" и нужны только для того, "чтоб общие деньги попали в нужные частные руки"? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16687 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4489 раз. Подякували: 4161 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 19:41 Пенсионер написав: .....

Остаются частицы ДНК вируса. Даже не сомневаюсь. Можно ли заразится частицами ДНК вируса? Тут наука умалчивает... но логика говорит вряд-ли. .....Остаются частицы ДНК вируса. Даже не сомневаюсь. Можно ли заразится частицами ДНК вируса? Тут наука умалчивает... но логика говорит вряд-ли.

Не совсем так.

Здесь уже писали об этом. Не помню, где проводили эти эксперименты, кажется, в Германии. В домах, где переболели все люди. Нашли везде кучу частиц РНК вируса, но все нежизнеспособные. Не совсем так.Здесь уже писали об этом. Не помню, где проводили эти эксперименты, кажется, в Германии. В домах, где переболели все люди. Нашли везде кучу частиц РНК вируса, но все нежизнеспособные. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16687 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4489 раз. Подякували: 4161 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 19:43 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: По Вашей логике можно обойтись без половины (или больше?) медоборудования. По Вашей логике можно обойтись без половины (или больше?) медоборудования.

по логике, если мы хотим бороться с некой болезнью, ресурсы надо направлять в первую очередь на эффективные меры. К каковым данные аппараты, совершенно точно, не относятся.

У них одно достоинство - название красивое, удобно для разгона пиара по телеку. по логике, если мы хотим бороться с некой болезнью, ресурсы надо направлять в первую очередь на эффективные меры. К каковым данные аппараты, совершенно точно, не относятся.У них одно достоинство - название красивое, удобно для разгона пиара по телеку. juristkostya Повідомлень: 3098 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 890 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 19:49 safonovstanislav написав: stm написав: Объясните как конкретно Вы страдаете? Вон даже банкет на 50 человек вам фирма организовала. Что конкретно у вас отобрали, не надо так сетовать за всех 37млн. Поделитесь собственным горем )))) Объясните как конкретно Вы страдаете? Вон даже банкет на 50 человек вам фирма организовала. Что конкретно у вас отобрали, не надо так сетовать за всех 37млн. Поделитесь собственным горем ))))

Группа моего ребёнка в детском саду закрыта, детские развлекательные центры закрыты, кинотеатры закрыты, на отдых за границу не пускают. Это то, что сразу вспомнил.

Из плюсов, 5000 грн в месяц социальной помощи - не лишние. Группа моего ребёнка в детском саду закрыта, детские развлекательные центры закрыты, кинотеатры закрыты, на отдых за границу не пускают. Это то, что сразу вспомнил.Из плюсов, 5000 грн в месяц социальной помощи - не лишние.

С 1 июля Турция откроет вам двери олл инклюзиф а пока да, придется поближе познакомиться с собственным ребенком и женой, это действительно самое сложное испытание уготованное жизнью ))) С 1 июля Турция откроет вам двери олл инклюзифа пока да, придется поближе познакомиться с собственным ребенком и женой, это действительно самое сложное испытание уготованное жизнью ))) stm

Повідомлень: 2390 З нами з: 04.03.15 Подякував: 64 раз. Подякували: 411 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 19:57 Для проверки на "заразу" в Азии используют правило "трех тестов"



Доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что выздороровевшие от Covid-19 пациенты могут быть заразны в течение двух недель после окончания симптомов.



По словам биолога, большинство вылечившихся могут быть безопасны и через неделю после исчезновения симптомов, а к некоторым симптомы могут вернуться спустя 10 дней.





Доктор рассказала, что в Азии используют правило "трех тестов", согласно которому выздоровевший должен сдать три теста на коронавирус в три разных дня.



Так, первый сдается не ранее чем через 72 часа после окончания симптомов. Если все три теста отрицательны — пациент может быть "свободен", в противном случае процедура запускается заново.



Напомним, в Украине изменили правила выписки пациентов, переболевших Covid-19. Раньше в стране критерием для выписки были отсутствие клинических симптомов и два подряд отрицательных теса ПЦР. Сегодня эти критерии – отсутствие симптомов и один отрицательный ПЦР-тест.

https://vesti.ua/lite/health/zdorov-ne-znachit-bezopasen-nazvany-sroki-povtornogo-zarazheniya-covid-19

Это к вопросу об информации. Неясного много и до сих пор. Это к вопросу об информации. Неясного много и до сих пор. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16687 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4489 раз. Подякували: 4161 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 20:00 ЛАД написав: Для проверки на "заразу" в Азии используют правило "трех тестов"



Доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что выздороровевшие от Covid-19 пациенты могут быть заразны в течение двух недель после окончания симптомов.



По словам биолога, большинство вылечившихся могут быть безопасны и через неделю после исчезновения симптомов, а к некоторым симптомы могут вернуться спустя 10 дней.





Доктор рассказала, что в Азии используют правило "трех тестов", согласно которому выздоровевший должен сдать три теста на коронавирус в три разных дня.



Так, первый сдается не ранее чем через 72 часа после окончания симптомов. Если все три теста отрицательны — пациент может быть "свободен", в противном случае процедура запускается заново.



Напомним, в Украине изменили правила выписки пациентов, переболевших Covid-19. Раньше в стране критерием для выписки были отсутствие клинических симптомов и два подряд отрицательных теса ПЦР. Сегодня эти критерии – отсутствие симптомов и один отрицательный ПЦР-тест.

https://vesti.ua/lite/health/zdorov-ne-znachit-bezopasen-nazvany-sroki-povtornogo-zarazheniya-covid-19

Это к вопросу об информации. Неясного много и до сих пор. Это к вопросу об информации. Неясного много и до сих пор.

Надо полагать, наши изо всех сил искусственно улучшают статистику. Наверное, хотят в отпуск в Европу, а та сторона не впускает Надо полагать, наши изо всех сил искусственно улучшают статистику. Наверное, хотят в отпуск в Европу, а та сторона не впускает juristkostya Повідомлень: 3098 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 890 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 20:01 juristkostya

Вам не надоело цепляться к этим несчастным ИВЛ?

Потери на их приобретение - копейки по сравнению со всем остальным. И в результате их у нас все равно мало.

Такое впечатление, что из оплатили из Вашего кармана. Вам не надоело цепляться к этим несчастным ИВЛ?Потери на их приобретение - копейки по сравнению со всем остальным. И в результате их у нас все равно мало.Такое впечатление, что из оплатили из Вашего кармана. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16687 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4489 раз. Подякували: 4161 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 20:04 freeze

я хотел купить вакцину от пневмококка... edvardd

Повідомлень: 6377 З нами з: 20.11.08 Подякував: 99 раз. Подякували: 1589 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 20:05 ЛАД написав: juristkostya

Вам не надоело цепляться к этим несчастным ИВЛ?

Потери на их приобретение - копейки по сравнению со всем остальным. И в результате их у нас все равно мало.

Такое впечатление, что из оплатили из Вашего кармана. Вам не надоело цепляться к этим несчастным ИВЛ?Потери на их приобретение - копейки по сравнению со всем остальным. И в результате их у нас все равно мало.Такое впечатление, что из оплатили из Вашего кармана.

ИВЛ лишь демонстрация уровня гос управления. Один эпизод в длинном ряду неэффективных решений ИВЛ лишь демонстрация уровня гос управления. Один эпизод в длинном ряду неэффективных решений juristkostya Повідомлень: 3098 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 890 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1379138013811382 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6986 1572041

ЛОБ Сер 10 чер, 2020 15:02