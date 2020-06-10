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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1380138113821383

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

edvardd написав:freeze
я хотел купить вакцину от пневмококка...


Вы гурман, истинный ценитель)

Что то я это не попробовал, надо будет исправить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:04

  stm написав:
  safonovstanislav написав:
  stm написав:Объясните как конкретно Вы страдаете? Вон даже банкет на 50 человек вам фирма организовала. Что конкретно у вас отобрали, не надо так сетовать за всех 37млн. Поделитесь собственным горем ))))

Группа моего ребёнка в детском саду закрыта, детские развлекательные центры закрыты, кинотеатры закрыты, на отдых за границу не пускают. Это то, что сразу вспомнил.
Из плюсов, 5000 грн в месяц социальной помощи - не лишние.

С 1 июля Турция откроет вам двери олл инклюзиф ;) а пока да, придется поближе познакомиться с собственным ребенком и женой, это действительно самое сложное испытание уготованное жизнью )))

С учётом того, что последние 10 лет я работаю дома, для меня это не такое большое испытание, как для многих других. А Турцию ждём. Но, думаю, будет какой-то подвох. Или цены *2, или путёвки будет не купить, из-за переноса оплаченных туров с карантинных дат
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:08

  ЛАД написав:Такое впечатление, что из оплатили из Вашего кармана. :)

Так и есть. Всей страной на них скинулись. Скинулись даже те, кто думает, что не платит налоги, т. к. НДС платят все.
safonovstanislav
 
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