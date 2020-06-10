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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:45
edvardd написав:freeze
я хотел купить вакцину от пневмококка...
Вы гурман, истинный ценитель)
Что то я это не попробовал, надо будет исправить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Сер 10 чер, 2020 22:04
stm написав: safonovstanislav написав: stm написав:
Объясните как конкретно Вы страдаете? Вон даже банкет на 50 человек вам фирма организовала. Что конкретно у вас отобрали, не надо так сетовать за всех 37млн. Поделитесь собственным горем ))))
Группа моего ребёнка в детском саду закрыта, детские развлекательные центры закрыты, кинотеатры закрыты, на отдых за границу не пускают. Это то, что сразу вспомнил.
Из плюсов, 5000 грн в месяц социальной помощи - не лишние.
С 1 июля Турция откроет вам двери олл инклюзиф
а пока да, придется поближе познакомиться с собственным ребенком и женой, это действительно самое сложное испытание уготованное жизнью )))
С учётом того, что последние 10 лет я работаю дома, для меня это не такое большое испытание, как для многих других. А Турцию ждём. Но, думаю, будет какой-то подвох. Или цены *2, или путёвки будет не купить, из-за переноса оплаченных туров с карантинных дат
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Додано: Сер 10 чер, 2020 22:08
ЛАД написав:
Такое впечатление, что из оплатили из Вашего кармана.
Так и есть. Всей страной на них скинулись. Скинулись даже те, кто думает, что не платит налоги, т. к. НДС платят все.
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