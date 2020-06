Додано: Сер 10 чер, 2020 23:39

Пенсионер написав: Starikan написав: 19yuriy91 написав: Исследование показало, что если следы коронавируса появляются на больничной каталке, то в течение 10 часов вирус оказывается на половине всех поверхностей больницы.

Исследование показало, что частицы ДНК вируса с больничных каталках были выявлены почти на половине всех поверхностей в больнице в течение 10 часов и сохранялись там не менее 5 дней.

Наша песня хороша, начинай сначала.

Потом выяснят, что вирус проникает через кожу. И даже через шапочку из фольги.

Остаются частицы ДНК вируса. Даже не сомневаюсь. Можно ли заразится частицами ДНК вируса? Тут наука умалчивает... но логика говорит вряд-ли.

Рівень "дослідження" (чи його опису журналіздом) можна оцінити, згадавши, що, у коронавірусів немає ДНК (це РНК-віруси).

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell