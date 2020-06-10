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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:45
edvardd написав:freeze
я хотел купить вакцину от пневмококка...
Вы гурман, истинный ценитель)
Что то я это не попробовал, надо будет исправить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 22:04
stm написав: safonovstanislav написав: stm написав:
Объясните как конкретно Вы страдаете? Вон даже банкет на 50 человек вам фирма организовала. Что конкретно у вас отобрали, не надо так сетовать за всех 37млн. Поделитесь собственным горем ))))
Группа моего ребёнка в детском саду закрыта, детские развлекательные центры закрыты, кинотеатры закрыты, на отдых за границу не пускают. Это то, что сразу вспомнил.
Из плюсов, 5000 грн в месяц социальной помощи - не лишние.
С 1 июля Турция откроет вам двери олл инклюзиф
а пока да, придется поближе познакомиться с собственным ребенком и женой, это действительно самое сложное испытание уготованное жизнью )))
С учётом того, что последние 10 лет я работаю дома, для меня это не такое большое испытание, как для многих других. А Турцию ждём. Но, думаю, будет какой-то подвох. Или цены *2, или путёвки будет не купить, из-за переноса оплаченных туров с карантинных дат
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Додано: Сер 10 чер, 2020 22:08
ЛАД написав:
Такое впечатление, что из оплатили из Вашего кармана.
Так и есть. Всей страной на них скинулись. Скинулись даже те, кто думает, что не платит налоги, т. к. НДС платят все.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 22:22
freeze написав:
edvardd написав:freeze
я хотел купить вакцину от пневмококка...
Вы гурман, истинный ценитель)
Что то я это не попробовал, надо будет исправить.
Цікаво чи її також щороку слід робити як і протигрипозну.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 22:24
Щодо тих коло 3000 тестів в Львівській
Області.уе справді черга на плр тестування. Допомагають лабораторії столиці і зд. Тернополя
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Додано: Сер 10 чер, 2020 22:51
Приобретённый иммунитет к COVID-19 может длиться от полугода до года.
Представитель ВОЗ сообщила об этом, основываясь на данных о других вирусах того же семейства.
Скажем так иммунитет на полгода или год не впечатляет.
Не успеют шведы коллективный иммунитет выработать, как у первых заболевших иммунитет будет исчерпываться, и так по кругу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 23:39
Пенсионер написав: Starikan написав: 19yuriy91 написав:
Исследование показало, что если следы коронавируса появляются на больничной каталке, то в течение 10 часов вирус оказывается на половине всех поверхностей больницы.
Исследование показало, что частицы ДНК вируса с больничных каталках были выявлены почти на половине всех поверхностей в больнице в течение 10 часов и сохранялись там не менее 5 дней.
Это говорит о недооцененной опасности контактного заражения коронавирусом, передает medikforum со ссылкой на Journal of Hospital Infection. До последнего времени ученые говорили, что подавляющее большинство заражение вирусом, вызывающим COVID-19, происходит воздушно-капельным путем, то есть в результате кашля, чихания, разговоров или дыхания инфицированных. На долю контактного заражения оставалось не так много заражений, но теперь это опровергает исследование ученых из Великобритании.
Наша песня хороша, начинай сначала.
Потом выяснят, что вирус проникает через кожу. И даже через шапочку из фольги.
Британские ученые, туды их....
Остаются частицы ДНК вируса. Даже не сомневаюсь. Можно ли заразится частицами ДНК вируса? Тут наука умалчивает... но логика говорит вряд-ли.
Рівень "дослідження" (чи його опису журналіздом) можна оцінити, згадавши, що, у коронавірусів немає ДНК (це РНК-віруси).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Сер 10 чер, 2020 23:45
freeze написав:
Приобретённый иммунитет к COVID-19 может длиться от полугода до года.
Представитель ВОЗ сообщила об этом, основываясь на данных о других вирусах того же семейства.
Скажем так иммунитет на полгода или год не впечатляет.
Не успеют шведы коллективный иммунитет выработать, как у первых заболевших иммунитет будет исчерпываться, и так по кругу.
Как сказал вождь и учитель доктор К, "теперь с этим нам всем придется жить", какой бы ни был иммунитет.
С одной стороны, вымрет наиболее чувствительная к вирусу часть людской популяции, с другой - по всем канонам должен выжить наиболее безопасный штамм вируса.
"Пусть кому-то повезет, а кому-то нет", и с этим ничего не поделаешь.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 00:19
Starikan написав:с другой - по всем канонам должен выжить наиболее безопасный штамм вируса.
Нет логических обьяснений почему должен выжить наиболее безопасный штамм коронавируса.
С точки зрения естественного отбора у коронавируса слишком маленькая летальность, чтобы как то влиять на дальнейшие мутации.
На данном этапе легко может пойти и по пути ослабления, и по пути озлобления, а может оказаться и достаточно стабильным, по сути месяцы эпидемии идут, а дальше 2-3 основных штаммов дело дальше не идет, и разговоров об изменчивости все меньше.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 00:49
freeze щойно прочитав, що згадану тут пневмококову вакцину роблять раз на п"ять років.
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