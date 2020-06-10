Украина - 689 случаев за сутки
Пришло время обновлять рекорды.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 чер, 2020 08:28
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Украина - 689 случаев за сутки
Пришло время обновлять рекорды.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 11 чер, 2020 09:03
Додано: Чет 11 чер, 2020 09:10
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 29 070
Нових - 689
Одужало - 13 141
Загинуло - 854
Вінницька область — 1 236
Волинська область — 1 266
Дніпропетровська область — 981
Донецька область — 269
Житомирська область — 992
Закарпатська область — 1 471
Запорізька область — 510
Івано-Франківська область — 1 649
Кіровоградська область — 563
м. Київ — 3 671
Київська область — 1 919
Львівська область — 2 414
Луганська область — 54
Миколаївська область — 311
Одеська область — 1 045
Полтавська область — 276
Рівненська область — 2 175
Сумська область — 203
Тернопільська область — 1 349
Харківська область — 1 374
Херсонська область — 179
Хмельницька область — 523 Чернівецька область — 3 793
Черкаська область — 506
Чернігівська область — 341
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Чет 11 чер, 2020 09:19
медленно но уверенно идем на предсказанную мной 1000 к 20 числу. никакой контроль количества тестов уже не помогает
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Чет 11 чер, 2020 09:24
Кстати количество активных(текущих) больных в Украине перевалило за 15 000 человек, и постоянно увеличивается.
Важный момент в развитии любой эпидемии, когда количество выздоравливающих начинает превышать количество вновь заболевших. Этот знаковый момент давно прошло подавляющее большинство европейских стран, кроме Украины, Молдовы, Польши. Вероятно в этой компании и Швеция, но она засекретила этот показатель для широкой общественности.
Россия и Беларусь где-то близки к этой точке перелома.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 11 чер, 2020 09:26, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 11 чер, 2020 09:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
если вспомнить вчерашний репортаж по радио, о котором я писал, то журналистка сказала что во Львов должны приехать 500 результатов, плюс еще сотня от местных лабораторий подоспела... и как уже писали выше, 3000 очередь. Грустная картина вырисовывается. За последние пару недель мое мнение читая эту ветку начало несколько трансформироваться, от панического понимая насколько все серьезно, до "на самом деле ниче страшного, ведь вон сколько людей по улицам шастает". А теперь я понимаю, что ситуация действительно серьезная, а наша статистика просто не успевает за ситуацией, остается надеяться что вирус не такой страшный, и что большинство переболеет в легкой форме.
Додано: Чет 11 чер, 2020 09:30
Если посмотреть ситуацию у нас последние дни и немного округлить, то умирает примерно 3-3,5 % человек с симптомами + положительный тест.
Где-то каждый день на примерно 600 вновь заболевших (по тестам) 20 умерших, округлённо.
Сколько тех бессимптомников понятно никто не знает, да и толку и радости от того, что в первый раз они переболели бессимптомно, если иммунитет будет на полгода-год, второй раз человеку может не повезти, в игре в рулетку с процентами.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 11 чер, 2020 09:33, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 11 чер, 2020 09:30
80% от выявленных или 90+% от фактичесуи зараженных. но статистика вещь такая. на индивидуальном уровне это выглядит по другому
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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