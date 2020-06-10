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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1381138213831384

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 08:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Украина - 689 случаев за сутки
Пришло время обновлять рекорды.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:03

  freeze написав:Украина - 689 случаев за сутки
Пришло время обновлять рекорды.


на Львівщині 125, у Львові 72... Зробили понад 600 тестів

За результатами ІФА тестування2680 медикам 328 позитивних
Сумно,
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 29 070
Нових - 689
Одужало - 13 141
Загинуло - 854

Вінницька область — 1 236
Волинська область — 1 266
Дніпропетровська область — 981
Донецька область — 269
Житомирська область — 992
Закарпатська область — 1 471
Запорізька область — 510
Івано-Франківська область — 1 649
Кіровоградська область — 563
м. Київ — 3 671
Київська область — 1 919
Львівська область — 2 414
Луганська область — 54
Миколаївська область — 311
Одеська область — 1 045
Полтавська область — 276
Рівненська область — 2 175
Сумська область — 203
Тернопільська область — 1 349
Харківська область — 1 374
Херсонська область — 179
Хмельницька область — 523 Чернівецька область — 3 793
Черкаська область — 506
Чернігівська область — 341
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:19

  freeze написав:Украина - 689 случаев за сутки
Пришло время обновлять рекорды.


медленно но уверенно идем на предсказанную мной 1000 к 20 числу. никакой контроль количества тестов уже не помогает
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:24

Кстати количество активных(текущих) больных в Украине перевалило за 15 000 человек, и постоянно увеличивается.
Важный момент в развитии любой эпидемии, когда количество выздоравливающих начинает превышать количество вновь заболевших. Этот знаковый момент давно прошло подавляющее большинство европейских стран, кроме Украины, Молдовы, Польши. Вероятно в этой компании и Швеция, но она засекретила этот показатель для широкой общественности. :mrgreen:
Россия и Беларусь где-то близки к этой точке перелома.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 11 чер, 2020 09:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stargazer написав:на Львівщині 125, у Львові 72... Зробили понад 600 тестів

если вспомнить вчерашний репортаж по радио, о котором я писал, то журналистка сказала что во Львов должны приехать 500 результатов, плюс еще сотня от местных лабораторий подоспела... и как уже писали выше, 3000 очередь. Грустная картина вырисовывается. За последние пару недель мое мнение читая эту ветку начало несколько трансформироваться, от панического понимая насколько все серьезно, до "на самом деле ниче страшного, ведь вон сколько людей по улицам шастает". А теперь я понимаю, что ситуация действительно серьезная, а наша статистика просто не успевает за ситуацией, остается надеяться что вирус не такой страшный, и что большинство переболеет в легкой форме.
st512
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:30

  st512 написав:А теперь я понимаю, что ситуация действительно серьезная, а наша статистика просто не успевает за ситуацией, остается надеяться что вирус не такой страшный, и что большинство переболеет в легкой форме.


Если посмотреть ситуацию у нас последние дни и немного округлить, то умирает примерно 3-3,5 % человек с симптомами + положительный тест.
Где-то каждый день на примерно 600 вновь заболевших (по тестам) 20 умерших, округлённо.
Сколько тех бессимптомников понятно никто не знает, да и толку и радости от того, что в первый раз они переболели бессимптомно, если иммунитет будет на полгода-год, второй раз человеку может не повезти, в игре в рулетку с процентами.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 11 чер, 2020 09:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:30

  st512 написав:
  stargazer написав:на Львівщині 125, у Львові 72... Зробили понад 600 тестів

если вспомнить вчерашний репортаж по радио, о котором я писал, то журналистка сказала что во Львов должны приехать 500 результатов, плюс еще сотня от местных лабораторий подоспела... и как уже писали выше, 3000 очередь. Грустная картина вырисовывается. За последние пару недель мое мнение читая эту ветку начало несколько трансформироваться, от панического понимая насколько все серьезно, до "на самом деле ниче страшного, ведь вон сколько людей по улицам шастает". А теперь я понимаю, что ситуация действительно серьезная, а наша статистика просто не успевает за ситуацией, остается надеяться что вирус не такой страшный, и что большинство переболеет в легкой форме.


80% от выявленных или 90+% от фактичесуи зараженных. но статистика вещь такая. на индивидуальном уровне это выглядит по другому
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