Додано: Чет 11 чер, 2020 09:19

freeze написав: Украина - 689 случаев за сутки

Пришло время обновлять рекорды. Украина - 689 случаев за сутки



медленно но уверенно идем на предсказанную мной 1000 к 20 числу. никакой контроль количества тестов уже не помогает медленно но уверенно идем на предсказанную мной 1000 к 20 числу. никакой контроль количества тестов уже не помогает

