juristkostya написав:Я ж вам четко написал: Для изученных видов сезонного ОРВИ это 5% Для этого нового вируса планка ещё не определена
Получается должно заболеть ДВА МИЛЛИОНА за определенный период человек что бы объявить эпидемию ? Новый вирус , новая болезнь , не имеет значение? Есть критерий при определенном количестве заболеваемости не важно чем, объявляется эпидемия , потом изучением что стало причиной . Получается они , просто от балды объявляют эпидемию , а потом карантин ?
Что значит от балды ? Консилиум докторов считает, что ваше состояние вызывает опасение и вам надо лечь в больницу, принимается во внимание целый комплекс причин вплоть до вашего психологического состояния, скорости развития симптомов болезни и неопределённости течения вашего заболевания. А вы говорите консилиуму - что доктора, от балды хотите меня положить в больницу
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
juristkostya написав:Я ж вам четко написал: Для изученных видов сезонного ОРВИ это 5% Для этого нового вируса планка ещё не определена
Получается должно заболеть ДВА МИЛЛИОНА за определенный период человек что бы объявить эпидемию ? Новый вирус , новая болезнь , не имеет значение? Есть критерий при определенном количестве заболеваемости не важно чем, объявляется эпидемия , потом изучением что стало причиной . Получается они , просто от балды объявляют эпидемию , а потом карантин ?
да, это чисто политическое решение. "Лучше перебдеть"
juristkostya написав:Я ж вам четко написал: Для изученных видов сезонного ОРВИ это 5% Для этого нового вируса планка ещё не определена
Получается должно заболеть ДВА МИЛЛИОНА за определенный период человек что бы объявить эпидемию ? Новый вирус , новая болезнь , не имеет значение? Есть критерий при определенном количестве заболеваемости не важно чем, объявляется эпидемия , потом изучением что стало причиной . Получается они , просто от балды объявляют эпидемию , а потом карантин ?
Что значит от балды ? Консилиум докторов считает, что ваше состояние вызывает опасение и вам надо лечь в больницу, принимается во внимание целый комплекс причин вплоть до вашего психологического состояния, скорости развития симптомов болезни и неопределённости течения вашего заболевания. А вы говорите консилиуму - что доктора, от балды хотите меня положить в больницу
все верно, только консилиум не из докторов, а из чиновников
juristkostya написав:все верно, только консилиум не из докторов, а из чиновников
В ВОЗе полно медиков в разных профильных группах, причём высшего уровня, они дают рекомендации, а что там - совет ВОЗ или как называется просто голосует и выдаёт на гора решение, которое кстати как решение любой добровольной общественной организации не обязательно к выполнению, а носит рекомендательный характер.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Uppi написав:Получается они , просто от балды объявляют эпидемию , а потом карантин ?
Насколько я понимаю, текущая ситуация целиком и полностью лежит на ВОЗ, а страны поддерживающие ВОЗ вынуждены принимать ее меры и решение, иначе соответствующие санкции. Идея в принципе здравая, ведь в ВОЗ должны были собраться лучшие умы планеты, а не эфиоп.
juristkostya написав:пардон за офф, но не вы ли давали материал А.П. Чехову для его "Жалобной книги" ?
что вас удивляет? что человек читая мнение множества разных людей, их споры и доводы, склонен менять свое. Разве не для этого мы все тут собрались, иначе сидели бы каждый при своем.
freeze написав:добровольной общественной организации не обязательно к выполнению, а носит рекомендательный характер.
Думаю тут Вы не правы... оно то как бы не обязательное, но вот то же авиасообщение может быть легко приостановлено для страны которая не послушала рекомендацию от лица страны коротая послушала. Вот все под одну гребенку и шагнули, чтоб не было таких разногласий.
freeze написав:если иммунитет будет на полгода-год, второй раз человеку может не повезти, в игре в рулетку с процентами.
Не думаю, что это так работает. Против гриппа, простуды и всяких других орви нет стабильного иммунитета из-за того, что каждый раз мы просто заражаемся разными вирусами, пусть и похожими. Да и вообще, если иммунитет к ковиду действительно не сохраняется надолго, сильно сомневаюсь, что, у того, у кого был первый раз в легкой форме, во второй или третий раз всё пройдёт как-то иначе. Скорее всего всё будет зависеть от каких-то индивидуальных особенностей. Если из 7 больних возрастом 90 лет умирает 1, значит выживают 6. И вряд ли тут играет роль именно фактор рулетки. Скорее всего особенности организмов.
st512 написав:Вот все под одну гребенку и шагнули, чтоб не было таких разногласий.
Не совсем все под одну гребёнку, Туркмения и КНДР никак не прореагировали, Беларусь тоже практически никак, Швеция своеобразно. У некоторых бедных африканских стран все решения ВОЗ вообще в Спам попадают.))) Но в остальном получилось достаточно эпично )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
safonovstanislav написав:Да и вообще, если иммунитет к ковиду действительно не сохраняется надолго, сильно сомневаюсь, что, у того, у кого был первый раз в легкой форме, во второй или третий раз всё пройдёт как-то иначе.
А вот это мы и узнаем, максимум через год будет точный ответ. Но тоже очевидно, кто переболел в средней форме с воспалением лёгких, а таких миллионы уже, в следующий раз переболеет тяжелее.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:если иммунитет будет на полгода-год, второй раз человеку может не повезти, в игре в рулетку с процентами.
Не думаю, что это так работает. Против гриппа, простуды и всяких других орви нет стабильного иммунитета из-за того, что каждый раз мы просто заражаемся разными вирусами, пусть и похожими. Да и вообще, если иммунитет к ковиду действительно не сохраняется надолго, сильно сомневаюсь, что, у того, у кого был первый раз в легкой форме, во второй или третий раз всё пройдёт как-то иначе. Скорее всего всё будет зависеть от каких-то индивидуальных особенностей. Если из 7 больних возрастом 90 лет умирает 1, значит выживают 6. И вряд ли тут играет роль именно фактор рулетки. Скорее всего особенности организмов.
индивидуальные особенности проявляются уже при первом заражении. мало того, вероятно остаточный иммунитет все равно сохраняется, т.е. вероятно 2 раз пройдет легче. хотя конечно для средних, а особенно тяжелых первых случаев может быть и наоборот. второй раз просто добьет уже ослабленный организм и уже поврежденные легкие и или другие органы
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California