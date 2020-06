Додано: Чет 11 чер, 2020 11:40

safonovstanislav написав: freeze написав: если иммунитет будет на полгода-год, второй раз человеку может не повезти, в игре в рулетку с процентами. если иммунитет будет на полгода-год, второй раз человеку может не повезти, в игре в рулетку с процентами.

Не думаю, что это так работает.

Против гриппа, простуды и всяких других орви нет стабильного иммунитета из-за того, что каждый раз мы просто заражаемся разными вирусами, пусть и похожими.

Да и вообще, если иммунитет к ковиду действительно не сохраняется надолго, сильно сомневаюсь, что, у того, у кого был первый раз в легкой форме, во второй или третий раз всё пройдёт как-то иначе. Скорее всего всё будет зависеть от каких-то индивидуальных особенностей. Если из 7 больних возрастом 90 лет умирает 1, значит выживают 6. И вряд ли тут играет роль именно фактор рулетки. Скорее всего особенности организмов. Не думаю, что это так работает.Против гриппа, простуды и всяких других орви нет стабильного иммунитета из-за того, что каждый раз мы просто заражаемся разными вирусами, пусть и похожими.Да и вообще, если иммунитет к ковиду действительно не сохраняется надолго, сильно сомневаюсь, что, у того, у кого был первый раз в легкой форме, во второй или третий раз всё пройдёт как-то иначе. Скорее всего всё будет зависеть от каких-то индивидуальных особенностей. Если из 7 больних возрастом 90 лет умирает 1, значит выживают 6. И вряд ли тут играет роль именно фактор рулетки. Скорее всего особенности организмов.



индивидуальные особенности проявляются уже при первом заражении. мало того, вероятно остаточный иммунитет все равно сохраняется, т.е. вероятно 2 раз пройдет легче. хотя конечно для средних, а особенно тяжелых первых случаев может быть и наоборот. второй раз просто добьет уже ослабленный организм и уже поврежденные легкие и или другие органы индивидуальные особенности проявляются уже при первом заражении. мало того, вероятно остаточный иммунитет все равно сохраняется, т.е. вероятно 2 раз пройдет легче. хотя конечно для средних, а особенно тяжелых первых случаев может быть и наоборот. второй раз просто добьет уже ослабленный организм и уже поврежденные легкие и или другие органы

