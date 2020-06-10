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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1383138413851386

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 12:01

А Че ? чудодейственный карантин ничего не дал ? Вирус не ушел в отпуск ?
Смысл этого карантина !
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:32

  freeze написав:
  juristkostya написав:все верно, только консилиум не из докторов, а из чиновников


В ВОЗе полно медиков в разных профильных группах, причём высшего уровня, они дают рекомендации, а что там - совет ВОЗ или как называется просто голосует и выдаёт на гора решение, которое кстати как решение любой добровольной общественной организации не обязательно к выполнению, а носит рекомендательный характер.

Я не о ВОЗ. ВОЗ не вводит карантин конкретно в Украине.
Я о наших чиновниках.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:35

  st512 написав:

  juristkostya написав:пардон за офф, но не вы ли давали материал А.П. Чехову для его "Жалобной книги" ?

что вас удивляет? что

Ничего не удивляет.
Забавляет стилистика (и я даже привел реперную цитату), но это чистый офф.
juristkostya
 
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