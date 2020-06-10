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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 чер, 2020 12:01
А Че ? чудодейственный карантин ничего не дал ? Вирус не ушел в отпуск ?
Смысл этого карантина !
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moldashavanin
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Додано: Чет 11 чер, 2020 13:32
freeze написав: juristkostya написав:
все верно, только консилиум не из докторов, а из чиновников
В ВОЗе полно медиков в разных профильных группах, причём высшего уровня, они дают рекомендации, а что там - совет ВОЗ или как называется просто голосует и выдаёт на гора решение, которое кстати как решение любой добровольной общественной организации не обязательно к выполнению, а носит рекомендательный характер.
Я не о ВОЗ. ВОЗ не вводит карантин конкретно в Украине.
Я о наших чиновниках.
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juristkostya
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Додано: Чет 11 чер, 2020 13:35
st512 написав: juristkostya написав:
пардон за офф, но не вы ли давали материал А.П. Чехову для его "Жалобной книги" ?
что вас удивляет? что
Ничего не удивляет.
Забавляет стилистика (и я даже привел реперную цитату), но это чистый офф.
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juristkostya
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Чет 11 чер, 2020 13:09
ЛОБ
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