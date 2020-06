Додано: Чет 11 чер, 2020 23:30

Сибарит написав: freeze написав: Украина - 689 случаев за сутки

Пришло время обновлять рекорды. Украина - 689 случаев за суткиПришло время обновлять рекорды.

Есть небольшое сомнение в природе рекорда.

Возьмем данные по Киеву (для моего удобства, информация под рукой)

За вчера:

За сутки 10 июня в Киеве выявили 91 новый случай коронавируса, скончались четыре человека. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram в четверг, 11 июня.

При этом госпитализировали 10 человек, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.



За 6 июня:

За минувшие сутки коронавирус выявили в Киеве в 43 человек, два больных скончались. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Facebook.

Чиновник добавил, что в больницы столицы госпитализировали 12 пациентов, другие - на самоизоляции, под контролем медиков.



Мест в больницах хватает, поэтому вряд ли могли ужесточить требования для госпитализации. Т.о. мы видим, что при повышении количества выявленных случаев более, чем вдвое, количество больных, требующих госпитализации сократилось. Скорее всего, такая статистика говорит о более тщательной отработке контактов, которая позволяет выявлять тех, кого раньше пропускали. Говорить об ухудшении обстановки не приходится, по крайней мере в Киеве. Есть небольшое сомнение в природе рекорда.Возьмем данные по Киеву (для моего удобства, информация под рукой)За вчера:За сутки 10 июня в Киеве выявили 91 новый случай коронавируса, скончались четыре человека. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram в четверг, 11 июня.При этом, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.За 6 июня:За минувшие сутки коронавирус выявили в Киеве в 43 человек, два больных скончались. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Facebook.Чиновник добавил, что в больницы столицы, другие - на самоизоляции, под контролем медиков.Мест в больницах хватает, поэтому вряд ли могли ужесточить требования для госпитализации. Т.о. мы видим, что при повышении количества выявленных случаев более, чем вдвое, количество больных, требующих госпитализации сократилось. Скорее всего, такая статистика говорит о более тщательной отработке контактов, которая позволяет выявлять тех, кого раньше пропускали. Говорить об ухудшении обстановки не приходится, по крайней мере в Киеве.



слишком смелые выводы. знаете, что через любые две точки можно провести прямую? слишком смелые выводы. знаете, что через любые две точки можно провести прямую?

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California