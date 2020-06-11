Додано: П'ят 12 чер, 2020 07:01

В мировом разрезе вчера у пандемии рекордный показатель + 136 757 вновь заболевших за сутки.

Лидеры по этому показателю не поменялись Бразилия, США и Индия.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.