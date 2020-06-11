RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1383138413851386

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 12:01

А Че ? чудодейственный карантин ничего не дал ? Вирус не ушел в отпуск ?
Смысл этого карантина !
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 619
З нами з: 22.07.11
Подякував: 222 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:32

  freeze написав:
  juristkostya написав:все верно, только консилиум не из докторов, а из чиновников


В ВОЗе полно медиков в разных профильных группах, причём высшего уровня, они дают рекомендации, а что там - совет ВОЗ или как называется просто голосует и выдаёт на гора решение, которое кстати как решение любой добровольной общественной организации не обязательно к выполнению, а носит рекомендательный характер.

Я не о ВОЗ. ВОЗ не вводит карантин конкретно в Украине.
Я о наших чиновниках.
juristkostya
 
Повідомлень: 3104
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 893 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:35

  st512 написав:

  juristkostya написав:пардон за офф, но не вы ли давали материал А.П. Чехову для его "Жалобной книги" ?

что вас удивляет? что

Ничего не удивляет.
Забавляет стилистика (и я даже привел реперную цитату), но это чистый офф.
juristkostya
 
Повідомлень: 3104
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 893 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:56

  freeze написав:Украина - 689 случаев за сутки
Пришло время обновлять рекорды.

Есть небольшое сомнение в природе рекорда.
Возьмем данные по Киеву (для моего удобства, информация под рукой)
За вчера:
За сутки 10 июня в Киеве выявили 91 новый случай коронавируса, скончались четыре человека. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram в четверг, 11 июня.
При этом госпитализировали 10 человек, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

За 6 июня:
За минувшие сутки коронавирус выявили в Киеве в 43 человек, два больных скончались. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Facebook.
Чиновник добавил, что в больницы столицы госпитализировали 12 пациентов, другие - на самоизоляции, под контролем медиков.

Мест в больницах хватает, поэтому вряд ли могли ужесточить требования для госпитализации. Т.о. мы видим, что при повышении количества выявленных случаев более, чем вдвое, количество больных, требующих госпитализации сократилось. Скорее всего, такая статистика говорит о более тщательной отработке контактов, которая позволяет выявлять тех, кого раньше пропускали. Говорить об ухудшении обстановки не приходится, по крайней мере в Киеве.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4954
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2682 раз.
Подякували: 6735 раз.
 
Профіль
10
7
12
1
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Махлюют как хотят .
Госстат не подтверждает статистику Минздрава по смертности от COVID-19
https://korrespondent.net/ukraine/42395 ... t-COVID-19

Вот что подозрительно "Статистическое ведомство ссылается на постановление Кабинета министров о приостановке информирования о причинах смерти."
Uppi
 
Повідомлень: 51
З нами з: 22.04.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:30

  Сибарит написав:
  freeze написав:Украина - 689 случаев за сутки
Пришло время обновлять рекорды.

Есть небольшое сомнение в природе рекорда.
Возьмем данные по Киеву (для моего удобства, информация под рукой)
За вчера:
За сутки 10 июня в Киеве выявили 91 новый случай коронавируса, скончались четыре человека. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram в четверг, 11 июня.
При этом госпитализировали 10 человек, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

За 6 июня:
За минувшие сутки коронавирус выявили в Киеве в 43 человек, два больных скончались. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Facebook.
Чиновник добавил, что в больницы столицы госпитализировали 12 пациентов, другие - на самоизоляции, под контролем медиков.

Мест в больницах хватает, поэтому вряд ли могли ужесточить требования для госпитализации. Т.о. мы видим, что при повышении количества выявленных случаев более, чем вдвое, количество больных, требующих госпитализации сократилось. Скорее всего, такая статистика говорит о более тщательной отработке контактов, которая позволяет выявлять тех, кого раньше пропускали. Говорить об ухудшении обстановки не приходится, по крайней мере в Киеве.


слишком смелые выводы. знаете, что через любые две точки можно провести прямую?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3120
З нами з: 14.03.06
Подякував: 191 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 07:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В мировом разрезе вчера у пандемии рекордный показатель + 136 757 вновь заболевших за сутки.
Лидеры по этому показателю не поменялись Бразилия, США и Индия.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17233
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4241 раз.
Подякували: 6829 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 08:31

  Сибарит написав:Мест в больницах хватает, поэтому вряд ли могли ужесточить требования для госпитализации. Т.о. мы видим, что при повышении количества выявленных случаев более, чем вдвое, количество больных, требующих госпитализации сократилось. Скорее всего, такая статистика говорит о более тщательной отработке контактов, которая позволяет выявлять тех, кого раньше пропускали. Говорить об ухудшении обстановки не приходится, по крайней мере в Киеве.


Интересно будет понаблюдать в разрезе этих показателей дальше.
Надо будет посмотреть есть ли временной люфт, человек всё-таки попадает в больницу чаще не сразу после обнаружения коронавируса. Попавшие в больницу - это результат возможно из положительно протестированных 7-10-14 дней назад.

В Украине за вчера + 683.
То есть второй результат за время эпидемии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17233
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4241 раз.
Подякували: 6829 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 08:50

  freeze написав:
  Сибарит написав:Мест в больницах хватает, поэтому вряд ли могли ужесточить требования для госпитализации. Т.о. мы видим, что при повышении количества выявленных случаев более, чем вдвое, количество больных, требующих госпитализации сократилось. Скорее всего, такая статистика говорит о более тщательной отработке контактов, которая позволяет выявлять тех, кого раньше пропускали. Говорить об ухудшении обстановки не приходится, по крайней мере в Киеве.


Интересно будет понаблюдать в разрезе этих показателей дальше.
Надо будет посмотреть есть ли временной люфт, человек всё-таки попадает в больницу чаще не сразу после обнаружения коронавируса. Попавшие в больницу - это результат возможно из положительно протестированных 7-10-14 дней назад.

В Украине за вчера + 683.
То есть второй результат за время эпидемии.


повышение количества госпитализаций более чем в двое при росте вдвое количества выявленных и падении более чем в 2 раза количества тестов, говорят о том, что тестируют людей в существенно более запущенном состоянии, необходимость немедленной госпитализации которых в 2-4 раза выше, чем раньше.

другими словами, тестируют и выявляют хуже чем раньше, а не лучше

но вся эта "аналитика" построена на значениях выявленных и госпитализированных больных в одном регионе за 2 произвольных дня с интервалом 3 дня, что просто смешно
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3120
З нами з: 14.03.06
Подякував: 191 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1383138413851386
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 698, 699, 700
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6996 1573338
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 21:44
Юрка1

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.