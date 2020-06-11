juristkostya написав:все верно, только консилиум не из докторов, а из чиновников
В ВОЗе полно медиков в разных профильных группах, причём высшего уровня, они дают рекомендации, а что там - совет ВОЗ или как называется просто голосует и выдаёт на гора решение, которое кстати как решение любой добровольной общественной организации не обязательно к выполнению, а носит рекомендательный характер.
Я не о ВОЗ. ВОЗ не вводит карантин конкретно в Украине. Я о наших чиновниках.
freeze написав:Украина - 689 случаев за сутки Пришло время обновлять рекорды.
Есть небольшое сомнение в природе рекорда. Возьмем данные по Киеву (для моего удобства, информация под рукой) За вчера: За сутки 10 июня в Киеве выявили 91 новый случай коронавируса, скончались четыре человека. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram в четверг, 11 июня. При этом госпитализировали 10 человек, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
За 6 июня: За минувшие сутки коронавирус выявили в Киеве в 43 человек, два больных скончались. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Facebook. Чиновник добавил, что в больницы столицы госпитализировали 12 пациентов, другие - на самоизоляции, под контролем медиков.
Мест в больницах хватает, поэтому вряд ли могли ужесточить требования для госпитализации. Т.о. мы видим, что при повышении количества выявленных случаев более, чем вдвое, количество больных, требующих госпитализации сократилось. Скорее всего, такая статистика говорит о более тщательной отработке контактов, которая позволяет выявлять тех, кого раньше пропускали. Говорить об ухудшении обстановки не приходится, по крайней мере в Киеве.
freeze написав:Украина - 689 случаев за сутки Пришло время обновлять рекорды.
Есть небольшое сомнение в природе рекорда. Возьмем данные по Киеву (для моего удобства, информация под рукой) За вчера: За сутки 10 июня в Киеве выявили 91 новый случай коронавируса, скончались четыре человека. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram в четверг, 11 июня. При этом госпитализировали 10 человек, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
За 6 июня: За минувшие сутки коронавирус выявили в Киеве в 43 человек, два больных скончались. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Facebook. Чиновник добавил, что в больницы столицы госпитализировали 12 пациентов, другие - на самоизоляции, под контролем медиков.
Мест в больницах хватает, поэтому вряд ли могли ужесточить требования для госпитализации. Т.о. мы видим, что при повышении количества выявленных случаев более, чем вдвое, количество больных, требующих госпитализации сократилось. Скорее всего, такая статистика говорит о более тщательной отработке контактов, которая позволяет выявлять тех, кого раньше пропускали. Говорить об ухудшении обстановки не приходится, по крайней мере в Киеве.
слишком смелые выводы. знаете, что через любые две точки можно провести прямую?
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Сибарит написав:Мест в больницах хватает, поэтому вряд ли могли ужесточить требования для госпитализации. Т.о. мы видим, что при повышении количества выявленных случаев более, чем вдвое, количество больных, требующих госпитализации сократилось. Скорее всего, такая статистика говорит о более тщательной отработке контактов, которая позволяет выявлять тех, кого раньше пропускали. Говорить об ухудшении обстановки не приходится, по крайней мере в Киеве.
Интересно будет понаблюдать в разрезе этих показателей дальше. Надо будет посмотреть есть ли временной люфт, человек всё-таки попадает в больницу чаще не сразу после обнаружения коронавируса. Попавшие в больницу - это результат возможно из положительно протестированных 7-10-14 дней назад.
В Украине за вчера + 683. То есть второй результат за время эпидемии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Сибарит написав:Мест в больницах хватает, поэтому вряд ли могли ужесточить требования для госпитализации. Т.о. мы видим, что при повышении количества выявленных случаев более, чем вдвое, количество больных, требующих госпитализации сократилось. Скорее всего, такая статистика говорит о более тщательной отработке контактов, которая позволяет выявлять тех, кого раньше пропускали. Говорить об ухудшении обстановки не приходится, по крайней мере в Киеве.
Интересно будет понаблюдать в разрезе этих показателей дальше. Надо будет посмотреть есть ли временной люфт, человек всё-таки попадает в больницу чаще не сразу после обнаружения коронавируса. Попавшие в больницу - это результат возможно из положительно протестированных 7-10-14 дней назад.
В Украине за вчера + 683. То есть второй результат за время эпидемии.
повышение количества госпитализаций более чем в двое при росте вдвое количества выявленных и падении более чем в 2 раза количества тестов, говорят о том, что тестируют людей в существенно более запущенном состоянии, необходимость немедленной госпитализации которых в 2-4 раза выше, чем раньше.
другими словами, тестируют и выявляют хуже чем раньше, а не лучше
но вся эта "аналитика" построена на значениях выявленных и госпитализированных больных в одном регионе за 2 произвольных дня с интервалом 3 дня, что просто смешно
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Сибарит написав:Мест в больницах хватает, поэтому вряд ли могли ужесточить требования для госпитализации. Т.о. мы видим, что при повышении количества выявленных случаев более, чем вдвое, количество больных, требующих госпитализации сократилось. Скорее всего, такая статистика говорит о более тщательной отработке контактов, которая позволяет выявлять тех, кого раньше пропускали. Говорить об ухудшении обстановки не приходится, по крайней мере в Киеве.
Интересно будет понаблюдать в разрезе этих показателей дальше. Надо будет посмотреть есть ли временной люфт, человек всё-таки попадает в больницу чаще не сразу после обнаружения коронавируса. Попавшие в больницу - это результат возможно из положительно протестированных 7-10-14 дней назад.
В Украине за вчера + 683. То есть второй результат за время эпидемии.
Вы верите этим цифрам ? Судя по тому как ведомства отвечающие за определенную статистику в государствах кричат что все цифры фальсифицированы . Какой смысл сюда переносить этот бред ?