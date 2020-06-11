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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1384138513861387

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:15

На Львівщині на сьогодні 112 виявлених проти 125 на вчора і при кількості тестів на 100 меншій
stargazer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Интересно будет понаблюдать в разрезе этих показателей дальше.

Можно понаблюдать в ретроспективе :)
Это не просто цифры за 2 произвольных дня.
Я давно заметил, что количество госпитализаций значительно меньше подвержено влиянию выходных, чем количество выявлений, когда пытался прояснить для себя природу этих колебаний. Сделал вывод, что с тяжелыми работают всегда сразу, а остальные мероприятия проводят больше в будни.
Именно поэтому я и предложил обращать внимание на количество госпитализаций для оценки влияния изменений в подходах к тестированию на общую статистику.
Сибарит
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