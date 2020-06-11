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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:15
На Львівщині на сьогодні 112 виявлених проти 125 на вчора і при кількості тестів на 100 меншій
Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Можно понаблюдать в ретроспективе
Это не просто цифры за 2 произвольных дня.
Я давно заметил, что количество госпитализаций значительно меньше подвержено влиянию выходных, чем количество выявлений, когда пытался прояснить для себя природу этих колебаний. Сделал вывод, что с тяжелыми работают всегда сразу, а остальные мероприятия проводят больше в будни.
Именно поэтому я и предложил обращать внимание на количество госпитализаций для оценки влияния изменений в подходах к тестированию на общую статистику.
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