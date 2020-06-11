|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:15
На Львівщині на сьогодні 112 виявлених проти 125 на вчора і при кількості тестів на 100 меншій
Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Можно понаблюдать в ретроспективе
Это не просто цифры за 2 произвольных дня.
Я давно заметил, что количество госпитализаций значительно меньше подвержено влиянию выходных, чем количество выявлений, когда пытался прояснить для себя природу этих колебаний. Сделал вывод, что с тяжелыми работают всегда сразу, а остальные мероприятия проводят больше в будни.
Именно поэтому я и предложил обращать внимание на количество госпитализаций для оценки влияния изменений в подходах к тестированию на общую статистику.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Не нервничайте, давайте лучше о вакцинах, разлагающих мозг, это более интеллектуально
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:06
Лучше о лекарстве от ГРИППА . А то так и не понятно . По поводу всех этих цифр это просто бредятина . Уже задавала вопрос зачем вообще это тестирование , внятного ответа нет . Большая часть населения заражена вирусом герпеса и что ? Зачем вообще употреблять термин ЗАРАЖЕННЫЙ что бы создать картинку для СМИ ?
Больных на несколько порядков ниже этими цифрами не удивишь , а вот зараженные это да .То что иммунитет в 90% убъет этот вирус мы скромно промолчим .
Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:22
Я полагаю, что вы обладаете истинными цифрами, но зачем-то скрываете их от общественности )))
А какой ответ вы ждёте ))) Зачем делают анализы в принципе, на холестерин, на хламидиоз, зачем меряют давление ?
И что ? Давайте статистику смертей от герпеса, обсудим и сравним со смертностью от гриппа, коронавируса или Эболы.
Предложите свой термин, отошлём предложение Степанову, главе ВОЗ и Биллу Гейтсу.
Зачем и кому это надо делать по всему миру, рептилоидам из мирового правительства ?
Ну понятно рептилоиды накручивают статистику в России, чтобы сорвать Парад победы, в Украине, чтобы сорвать местные выборы, в США, чтобы унизить негров или чтобы Байден победил Трампа, но в Швейцарии, Словакии или Финляндии зачем это делают ?
Есть одна проблема зараженные могут легко делать других людей больными.
А так да, где-то в 97 процентах случаев, иммунитет убьёт вирус. Так что беспокоиться не о чем. Кроме тех 3 %.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
|