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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1384138513861387 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 38 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 26 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 36 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 37 Всього голосів : 232 Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:15 На Львівщині на сьогодні 112 виявлених проти 125 на вчора і при кількості тестів на 100 меншій stargazer Повідомлень: 1061 З нами з: 15.04.09 Подякував: 360 раз. Подякували: 113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:41 Re: Эпидемия коронавируса в мире freeze написав: Интересно будет понаблюдать в разрезе этих показателей дальше. Интересно будет понаблюдать в разрезе этих показателей дальше.

Можно понаблюдать в ретроспективе

Это не просто цифры за 2 произвольных дня.

Я давно заметил, что количество госпитализаций значительно меньше подвержено влиянию выходных, чем количество выявлений, когда пытался прояснить для себя природу этих колебаний. Сделал вывод, что с тяжелыми работают всегда сразу, а остальные мероприятия проводят больше в будни.

Именно поэтому я и предложил обращать внимание на количество госпитализаций для оценки влияния изменений в подходах к тестированию на общую статистику. Можно понаблюдать в ретроспективеЭто не просто цифры за 2 произвольных дня.Я давно заметил, что количество госпитализаций значительно меньше подвержено влиянию выходных, чем количество выявлений, когда пытался прояснить для себя природу этих колебаний. Сделал вывод, что с тяжелыми работают всегда сразу, а остальные мероприятия проводят больше в будни.Именно поэтому я и предложил обращать внимание на количество госпитализаций для оценки влияния изменений в подходах к тестированию на общую статистику. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 4956 З нами з: 02.09.15 Подякував: 2683 раз. Подякували: 6736 раз. Профіль 10 7 12 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:20 Re: Эпидемия коронавируса в мире Uppi написав: freeze написав:

Интересно будет понаблюдать в разрезе этих показателей дальше.

Надо будет посмотреть есть ли временной люфт, человек всё-таки попадает в больницу чаще не сразу после обнаружения коронавируса. Попавшие в больницу - это результат возможно из положительно протестированных 7-10-14 дней назад.



В Украине за вчера + 683.

То есть второй результат за время эпидемии. Интересно будет понаблюдать в разрезе этих показателей дальше.Надо будет посмотреть есть ли временной люфт, человек всё-таки попадает в больницу чаще не сразу после обнаружения коронавируса. Попавшие в больницу - это результат возможно из положительно протестированных 7-10-14 дней назад.В Украине за вчера + 683.То есть второй результат за время эпидемии.

Вы верите этим цифрам ? Судя по тому как ведомства отвечающие за определенную статистику в государствах кричат что все цифры фальсифицированы . Какой смысл сюда переносить этот бред ? Вы верите этим цифрам ? Судя по тому как ведомства отвечающие за определенную статистику в государствах кричат что все цифры фальсифицированы . Какой смысл сюда переносить этот бред ?



Не нервничайте, давайте лучше о вакцинах, разлагающих мозг, это более интеллектуально Не нервничайте, давайте лучше о вакцинах, разлагающих мозг, это более интеллектуально Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17235 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4241 раз. Подякували: 6829 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:06 freeze написав: Uppi написав: freeze написав:

Интересно будет понаблюдать в разрезе этих показателей дальше.

Надо будет посмотреть есть ли временной люфт, человек всё-таки попадает в больницу чаще не сразу после обнаружения коронавируса. Попавшие в больницу - это результат возможно из положительно протестированных 7-10-14 дней назад.



В Украине за вчера + 683.

То есть второй результат за время эпидемии. Интересно будет понаблюдать в разрезе этих показателей дальше.Надо будет посмотреть есть ли временной люфт, человек всё-таки попадает в больницу чаще не сразу после обнаружения коронавируса. Попавшие в больницу - это результат возможно из положительно протестированных 7-10-14 дней назад.В Украине за вчера + 683.То есть второй результат за время эпидемии.

Вы верите этим цифрам ? Судя по тому как ведомства отвечающие за определенную статистику в государствах кричат что все цифры фальсифицированы . Какой смысл сюда переносить этот бред ? Вы верите этим цифрам ? Судя по тому как ведомства отвечающие за определенную статистику в государствах кричат что все цифры фальсифицированы . Какой смысл сюда переносить этот бред ?



Не нервничайте, давайте лучше о вакцинах, разлагающих мозг, это более интеллектуально Не нервничайте, давайте лучше о вакцинах, разлагающих мозг, это более интеллектуально

Лучше о лекарстве от ГРИППА . А то так и не понятно . По поводу всех этих цифр это просто бредятина . Уже задавала вопрос зачем вообще это тестирование , внятного ответа нет . Большая часть населения заражена вирусом герпеса и что ? Зачем вообще употреблять термин ЗАРАЖЕННЫЙ что бы создать картинку для СМИ ?

Больных на несколько порядков ниже этими цифрами не удивишь , а вот зараженные это да .То что иммунитет в 90% убъет этот вирус мы скромно промолчим . Лучше о лекарстве от ГРИППА . А то так и не понятно . По поводу всех этих цифр это просто бредятина . Уже задавала вопрос зачем вообще это тестирование , внятного ответа нет . Большая часть населения заражена вирусом герпеса и что ? Зачем вообще употреблять термин ЗАРАЖЕННЫЙ что бы создать картинку для СМИ ?Больных на несколько порядков ниже этими цифрами не удивишь , а вот зараженные это да .То что иммунитет в 90% убъет этот вирус мы скромно промолчим . Uppi Повідомлень: 53 З нами з: 22.04.20 Подякував: 5 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:22 Uppi написав: По поводу всех этих цифр это просто бредятина . По поводу всех этих цифр это просто бредятина .



Я полагаю, что вы обладаете истинными цифрами, но зачем-то скрываете их от общественности )))



Uppi написав: Уже задавала вопрос зачем вообще это тестирование , внятного ответа нет Уже задавала вопрос зачем вообще это тестирование , внятного ответа нет

А какой ответ вы ждёте ))) Зачем делают анализы в принципе, на холестерин, на хламидиоз, зачем меряют давление ?



Uppi написав: Большая часть населения заражена вирусом герпеса и что ? Большая часть населения заражена вирусом герпеса и что ?

И что ? Давайте статистику смертей от герпеса, обсудим и сравним со смертностью от гриппа, коронавируса или Эболы.



Uppi написав: Зачем вообще употреблять термин ЗАРАЖЕННЫЙ что бы создать картинку для СМИ ? Зачем вообще употреблять термин ЗАРАЖЕННЫЙ что бы создать картинку для СМИ ?



Предложите свой термин, отошлём предложение Степанову, главе ВОЗ и Биллу Гейтсу.



Uppi написав: что бы создать картинку для СМИ ? что бы создать картинку для СМИ ?

Зачем и кому это надо делать по всему миру, рептилоидам из мирового правительства ?

Ну понятно рептилоиды накручивают статистику в России, чтобы сорвать Парад победы, в Украине, чтобы сорвать местные выборы, в США, чтобы унизить негров или чтобы Байден победил Трампа, но в Швейцарии, Словакии или Финляндии зачем это делают ?



Uppi написав: Больных на несколько порядков ниже этими цифрами не удивишь , а вот зараженные это да .То что иммунитет в 90% убъет этот вирус мы скромно промолчим . Больных на несколько порядков ниже этими цифрами не удивишь , а вот зараженные это да .То что иммунитет в 90% убъет этот вирус мы скромно промолчим .

Есть одна проблема зараженные могут легко делать других людей больными.

А так да, где-то в 97 процентах случаев, иммунитет убьёт вирус. Так что беспокоиться не о чем. Кроме тех 3 %. Я полагаю, что вы обладаете истинными цифрами, но зачем-то скрываете их от общественности )))А какой ответ вы ждёте ))) Зачем делают анализы в принципе, на холестерин, на хламидиоз, зачем меряют давление ?И что ? Давайте статистику смертей от герпеса, обсудим и сравним со смертностью от гриппа, коронавируса или Эболы.Предложите свой термин, отошлём предложение Степанову, главе ВОЗ и Биллу Гейтсу.Зачем и кому это надо делать по всему миру, рептилоидам из мирового правительства ?Ну понятно рептилоиды накручивают статистику в России, чтобы сорвать Парад победы, в Украине, чтобы сорвать местные выборы, в США, чтобы унизить негров или чтобы Байден победил Трампа, но в Швейцарии, Словакии или Финляндии зачем это делают ?Есть одна проблема зараженные могут легко делать других людей больными.А так да, где-то в 97 процентах случаев, иммунитет убьёт вирус. Так что беспокоиться не о чем. Кроме тех 3 %. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17235 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4241 раз. Подякували: 6829 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1384138513861387 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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