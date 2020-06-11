Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:22

Uppi написав: По поводу всех этих цифр это просто бредятина . По поводу всех этих цифр это просто бредятина .

Uppi написав: Уже задавала вопрос зачем вообще это тестирование , внятного ответа нет Уже задавала вопрос зачем вообще это тестирование , внятного ответа нет

Uppi написав: Большая часть населения заражена вирусом герпеса и что ? Большая часть населения заражена вирусом герпеса и что ?

Uppi написав: Зачем вообще употреблять термин ЗАРАЖЕННЫЙ что бы создать картинку для СМИ ? Зачем вообще употреблять термин ЗАРАЖЕННЫЙ что бы создать картинку для СМИ ?

Uppi написав: что бы создать картинку для СМИ ? что бы создать картинку для СМИ ?

Uppi написав: Больных на несколько порядков ниже этими цифрами не удивишь , а вот зараженные это да .То что иммунитет в 90% убъет этот вирус мы скромно промолчим . Больных на несколько порядков ниже этими цифрами не удивишь , а вот зараженные это да .То что иммунитет в 90% убъет этот вирус мы скромно промолчим .

Я полагаю, что вы обладаете истинными цифрами, но зачем-то скрываете их от общественности )))А какой ответ вы ждёте ))) Зачем делают анализы в принципе, на холестерин, на хламидиоз, зачем меряют давление ?И что ? Давайте статистику смертей от герпеса, обсудим и сравним со смертностью от гриппа, коронавируса или Эболы.Предложите свой термин, отошлём предложение Степанову, главе ВОЗ и Биллу Гейтсу.Зачем и кому это надо делать по всему миру, рептилоидам из мирового правительства ?Ну понятно рептилоиды накручивают статистику в России, чтобы сорвать Парад победы, в Украине, чтобы сорвать местные выборы, в США, чтобы унизить негров или чтобы Байден победил Трампа, но в Швейцарии, Словакии или Финляндии зачем это делают ?Есть одна проблема зараженные могут легко делать других людей больными.А так да, где-то в 97 процентах случаев, иммунитет убьёт вирус. Так что беспокоиться не о чем. Кроме тех 3 %.