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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1385138613871388>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:15

На Львівщині на сьогодні 112 виявлених проти 125 на вчора і при кількості тестів на 100 меншій
stargazer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Интересно будет понаблюдать в разрезе этих показателей дальше.

Можно понаблюдать в ретроспективе :)
Это не просто цифры за 2 произвольных дня.
Я давно заметил, что количество госпитализаций значительно меньше подвержено влиянию выходных, чем количество выявлений, когда пытался прояснить для себя природу этих колебаний. Сделал вывод, что с тяжелыми работают всегда сразу, а остальные мероприятия проводят больше в будни.
Именно поэтому я и предложил обращать внимание на количество госпитализаций для оценки влияния изменений в подходах к тестированию на общую статистику.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Uppi написав:
  freeze написав:
Интересно будет понаблюдать в разрезе этих показателей дальше.
Надо будет посмотреть есть ли временной люфт, человек всё-таки попадает в больницу чаще не сразу после обнаружения коронавируса. Попавшие в больницу - это результат возможно из положительно протестированных 7-10-14 дней назад.

В Украине за вчера + 683.
То есть второй результат за время эпидемии.

Вы верите этим цифрам ? Судя по тому как ведомства отвечающие за определенную статистику в государствах кричат что все цифры фальсифицированы . Какой смысл сюда переносить этот бред ?


Не нервничайте, давайте лучше о вакцинах, разлагающих мозг, это более интеллектуально
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:06

  freeze написав:
Uppi написав:
  freeze написав:
Интересно будет понаблюдать в разрезе этих показателей дальше.
Надо будет посмотреть есть ли временной люфт, человек всё-таки попадает в больницу чаще не сразу после обнаружения коронавируса. Попавшие в больницу - это результат возможно из положительно протестированных 7-10-14 дней назад.

В Украине за вчера + 683.
То есть второй результат за время эпидемии.

Вы верите этим цифрам ? Судя по тому как ведомства отвечающие за определенную статистику в государствах кричат что все цифры фальсифицированы . Какой смысл сюда переносить этот бред ?


Не нервничайте, давайте лучше о вакцинах, разлагающих мозг, это более интеллектуально

Лучше о лекарстве от ГРИППА . А то так и не понятно . По поводу всех этих цифр это просто бредятина . Уже задавала вопрос зачем вообще это тестирование , внятного ответа нет . Большая часть населения заражена вирусом герпеса и что ? Зачем вообще употреблять термин ЗАРАЖЕННЫЙ что бы создать картинку для СМИ ?
Больных на несколько порядков ниже этими цифрами не удивишь , а вот зараженные это да .То что иммунитет в 90% убъет этот вирус мы скромно промолчим .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:22

  Uppi написав:По поводу всех этих цифр это просто бредятина .


Я полагаю, что вы обладаете истинными цифрами, но зачем-то скрываете их от общественности )))

  Uppi написав:Уже задавала вопрос зачем вообще это тестирование , внятного ответа нет

А какой ответ вы ждёте ))) Зачем делают анализы в принципе, на холестерин, на хламидиоз, зачем меряют давление ?

  Uppi написав:Большая часть населения заражена вирусом герпеса и что ?

И что ? Давайте статистику смертей от герпеса, обсудим и сравним со смертностью от гриппа, коронавируса или Эболы.

  Uppi написав:Зачем вообще употреблять термин ЗАРАЖЕННЫЙ что бы создать картинку для СМИ ?


Предложите свой термин, отошлём предложение Степанову, главе ВОЗ и Биллу Гейтсу.

  Uppi написав:что бы создать картинку для СМИ ?

Зачем и кому это надо делать по всему миру, рептилоидам из мирового правительства ?
Ну понятно рептилоиды накручивают статистику в России, чтобы сорвать Парад победы, в Украине, чтобы сорвать местные выборы, в США, чтобы унизить негров или чтобы Байден победил Трампа, но в Швейцарии, Словакии или Финляндии зачем это делают ?

  Uppi написав:Больных на несколько порядков ниже этими цифрами не удивишь , а вот зараженные это да .То что иммунитет в 90% убъет этот вирус мы скромно промолчим .

Есть одна проблема зараженные могут легко делать других людей больными.
А так да, где-то в 97 процентах случаев, иммунитет убьёт вирус. Так что беспокоиться не о чем. Кроме тех 3 %.
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Зачем и кому это надо делать по всему миру, рептилоидам из мирового правительства ?
Ну понятно рептилоиды накручивают статистику в России, чтобы сорвать Парад победы, в Украине, чтобы сорвать местные выборы, в США, чтобы унизить негров или чтобы Байден победил Трампа, но в Швейцарии, Словакии или Финляндии зачем это делают ?


Рептилоиды уже переключились на новый проект, защиты негров по всему миру . Кстати демонстранты не болеют? Думаю мы скоро увидим сворачивание этой возни в СМИ с цифрами . Публика уже устала и вяло реагирует .
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Сибарит написав:Я давно заметил, что количество госпитализаций значительно меньше подвержено влиянию выходных, чем количество выявлений, когда пытался прояснить для себя природу этих колебаний. Сделал вывод, что с тяжелыми работают всегда сразу, а остальные мероприятия проводят больше в будни.

мне кажется, что по выходным госпитализаций должно быть даже чуть больше, ведь на семейного врача не свалишь, у него выходной, а если человек скажет что чувствует одышку, девать его некуда, приходиться скорой выезжать и везти в больницу. И да, Вы правы, стационары таки работают 24/7 в отличии от лабораторий.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Чому кількість захворілих на коронавірус збільшилася?
Відповідають у МОЗ.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, переважна кількість зареєстрованих за минулу добу випадків коронавірусу стосується Львівської та Волинської областей.

У цих областях утворилися черги з аналізів на COVID-19, тому зразки передають в інші регіони.

Він також зауважив, що зараз у Львівській області найбільша черга зі зразків, які необхідно дослідити; більше лише у Києві. Цього тижня планується повністю усунути ці черги, тому кількість зареєстрованих випадків може навіть зростати
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:більше лише у Києві.

ну ясно... ждем следующую норму в 1000/сутки, новое плато перед очередным "послабленням"
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Жена президента Зеленского заразилась коронавирусом https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... us-369488/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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