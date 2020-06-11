"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", — отметил глава государства.
Решил всё-таки начать с жены.
После этих бредовых слов от Зеленского, у меня есть некоторые сомнения, в действительности ли заболела Зеленская
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.