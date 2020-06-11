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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:51
"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", — отметил глава государства.
Решил всё-таки начать с жены.
После этих бредовых слов от Зеленского, у меня есть некоторые сомнения, в действительности ли заболела Зеленская
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:47
freeze написав:
После этих бредовых слов от Зеленского, у меня есть некоторые сомнения, в действительности ли заболела Зеленская
Я також подумав, чи не інсценування з якоюсь метою, тим більше, що там же:
Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил — маски, перчатки, минимум контактов.
Вроді недавно хтось попав на 17 тис. штрафу з членів сім'ї?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:56
Ой+ написав:
чи не інсценування з якоюсь метою
учитывая что муж и дети не зараженные... либо их тестируют ежедневно и выявили рано у нее, либо пан президент и первая леди живут в разных местах))
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st512
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