Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:32

Кабмин Армении продлил режим ЧП из-за коронавируса до 13 июля.



Писателя-сатирика Анатолия Трушкина похоронили в Москве, коронавирус, целый месяц мучился, был на ИВЛ, потом полегчало, затем внезапно обострение и отдал Богу душу.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.