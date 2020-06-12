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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:51
"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", — отметил глава государства.
Решил всё-таки начать с жены.
После этих бредовых слов от Зеленского, у меня есть некоторые сомнения, в действительности ли заболела Зеленская
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:47
freeze написав:
После этих бредовых слов от Зеленского, у меня есть некоторые сомнения, в действительности ли заболела Зеленская
Я також подумав, чи не інсценування з якоюсь метою, тим більше, що там же:
Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил — маски, перчатки, минимум контактов.
Вроді недавно хтось попав на 17 тис. штрафу з членів сім'ї?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:56
Ой+ написав:
чи не інсценування з якоюсь метою
учитывая что муж и дети не зараженные... либо их тестируют ежедневно и выявили рано у нее, либо пан президент и первая леди живут в разных местах))
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st512
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:31
st512 написав: Ой+ написав:
чи не інсценування з якоюсь метою
учитывая что муж и дети не зараженные... либо их тестируют ежедневно и выявили рано у нее, либо пан президент и первая леди живут в разных местах))
Либо пришло время еще популярного человека назначить больным . Что бы новости не сходили со страниц прессы .
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Uppi
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:41
freeze написав:
"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", — отметил глава государства.
Решил всё-таки начать с жены.
После этих бредовых слов от Зеленского, у меня есть некоторые сомнения, в действительности ли заболела Зеленская
Такими вещами не шутят.
Нельзя желать себе заболеть или придумывать себе болезни
Иначе, может прилететь чё-нить посерьёзнее
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:45
st512 написав: freeze написав:
більше лише у Києві.
ну ясно... ждем следующую норму в 1000/сутки, новое плато перед очередным "послабленням"
Так , может ,это карантин был лишним ?
посмотрели на процент смертности
сказали - все хорошо ! у нас растет количество инфицированных и нужно понять причину этого - главный по 95 кварталу сказал
а всякая социальная чушь про заботу и прочее - уйдет в сторону
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moldashavanin
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:32
Кабмин Армении продлил режим ЧП из-за коронавируса до 13 июля.
Писателя-сатирика Анатолия Трушкина похоронили в Москве, коронавирус, целый месяц мучился, был на ИВЛ, потом полегчало, затем внезапно обострение и отдал Богу душу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:35
freeze написав:
Кабмин Армении продлил режим ЧП из-за коронавируса до 13 июля.
Писателя-сатирика Анатолия Трушкина похоронили в Москве, коронавирус, целый месяц мучился, был на ИВЛ, потом полегчало, затем внезапно обострение и отдал Богу душу.
Печальное известие пришло для армии поклонников Анатолия Трушкина. Писатель-сатирик скончался в возрасте 78 лет. Причиной смерти стало заражение коронавирусной инфекцией.
Пожилой мужчина сопротивлялся болезни больше месяца, но, увы, COVID-19 оказался сильнее. Болезнь протекала в тяжелой форме. Спустя некоторое время после госпитализации сатирика перевели в реанимационное отделение, где он находился 21 день.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:20
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:23
долго искали этот сайт с подобной глупостью? зачем?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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