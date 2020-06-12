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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:31
Смешно, бессимптомный носитель ВИЧ или гепатита тоже ничего не передает )
Может кто то решит проверить на себе
Кстати сайт не открывается, наверное вражеский.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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