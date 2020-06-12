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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1386138713881389

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:ВОЗ неожиданно заявил, что пандемии коронавируса… НЕТ
http://vmire.pro/voz-neojidanno-zayavil-chto-pandemii-net/


Смешно, бессимптомный носитель ВИЧ или гепатита тоже ничего не передает )
Может кто то решит проверить на себе
Кстати сайт не открывается, наверное вражеский.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:48

  freeze написав:
Вкладчик1234 написав:ВОЗ неожиданно заявил, что пандемии коронавируса… НЕТ
http://vmire.pro/voz-neojidanno-zayavil-chto-pandemii-net/


Смешно, бессимптомный носитель ВИЧ или гепатита тоже ничего не передает )
Может кто то решит проверить на себе
Кстати сайт не открывается, наверное вражеский.


Обычно за такой бред отправляют в сервиторы
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:51

  adeges написав:
  Вкладчик1234 написав:ВОЗ неожиданно заявил, что пандемии коронавируса… НЕТ
http://vmire.pro/voz-neojidanno-zayavil-chto-pandemii-net/


долго искали этот сайт с подобной глупостью? зачем?

В ленте новостей само вылезло.
Но там есть видео с ютуба, где вроде какая-то чиновница из ВОЗ что-то говорит :)
Или скажете, что это на Мосфильме снято? :)

Честно говоря, источник мне и сам не нравится. Но ковид стал денежной и хайповой темой, на которой пилятся сумасшедшие деньги, поэтому даже у рейтинговых изданий есть соблазн постить "шопопало" в зависимости от "коньюкруры"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:55

  freeze написав:
Вкладчик1234 написав:ВОЗ неожиданно заявил, что пандемии коронавируса… НЕТ
http://vmire.pro/voz-neojidanno-zayavil-chto-pandemii-net/


Смешно, бессимптомный носитель ВИЧ или гепатита тоже ничего не передает )
Может кто то решит проверить на себе
Кстати сайт не открывается, наверное вражеский.

У меня открылся.
Более того, начал ходить по ссылкам, увидел ещё несколько российских сайтов, где сообщают такую животрепещущую новость. Но прямых ссылок на CNBC.com и edition.cnn.com, на которые вроде бы ссылаются как на первоисточники, нигде нет.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:00

Да, наверно новость - кликбейт.
Тётка там что-то говорит на эту тему, но интерпретировано это конечно оригинально
Приношу извинения за непроверенную инфо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:30

Я недавно давал ссылки на CNBC, там про бессимптомных, кажется в понедельник она это сказала, а потом во вторник передумала и сказала что безсимтомные ещё неизучены....
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