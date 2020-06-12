Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:00

Да, наверно новость - кликбейт.

Тётка там что-то говорит на эту тему, но интерпретировано это конечно оригинально

Приношу извинения за непроверенную инфо

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин