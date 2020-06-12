|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:31
Смешно, бессимптомный носитель ВИЧ или гепатита тоже ничего не передает )
Может кто то решит проверить на себе
Кстати сайт не открывается, наверное вражеский.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 17243
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4243 раз.
- Подякували: 6829 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:48
freeze написав:
Смешно, бессимптомный носитель ВИЧ или гепатита тоже ничего не передает )
Может кто то решит проверить на себе
Кстати сайт не открывается, наверное вражеский.
Обычно за такой бред отправляют в сервиторы
-
moldashavanin
-
-
- Повідомлень: 621
- З нами з: 22.07.11
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:51
adeges написав:
долго искали этот сайт с подобной глупостью? зачем?
В ленте новостей само вылезло.
Но там есть видео с ютуба, где вроде какая-то чиновница из ВОЗ что-то говорит
Или скажете, что это на Мосфильме снято?
Честно говоря, источник мне и сам не нравится. Но ковид стал денежной и хайповой темой, на которой пилятся сумасшедшие деньги, поэтому даже у рейтинговых изданий есть соблазн постить "шопопало" в зависимости от "коньюкруры"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11605
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6865 раз.
- Подякували: 3089 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:55
freeze написав:
Смешно, бессимптомный носитель ВИЧ или гепатита тоже ничего не передает )
Может кто то решит проверить на себе
Кстати сайт не открывается, наверное вражеский.
У меня открылся.
Более того, начал ходить по ссылкам, увидел ещё несколько российских
сайтов, где сообщают такую животрепещущую новость. Но прямых ссылок на CNBC.com и edition.cnn.com, на которые вроде бы ссылаются как на первоисточники, нигде нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 16688
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4489 раз.
- Подякували: 4163 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:00
Да, наверно новость - кликбейт.
Тётка там что-то говорит на эту тему, но интерпретировано это конечно оригинально
Приношу извинения за непроверенную инфо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11605
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6865 раз.
- Подякували: 3089 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:30
Я недавно давал ссылки на CNBC, там про бессимптомных, кажется в понедельник она это сказала, а потом во вторник передумала и сказала что безсимтомные ещё неизучены....
-
st512
-
-
- Повідомлень: 804
- З нами з: 09.07.13
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7009
|1574256
|
П'ят 12 чер, 2020 22:17
Zebra
|