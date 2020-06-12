долго искали этот сайт с подобной глупостью? зачем?
В ленте новостей само вылезло. Но там есть видео с ютуба, где вроде какая-то чиновница из ВОЗ что-то говорит Или скажете, что это на Мосфильме снято?
Честно говоря, источник мне и сам не нравится. Но ковид стал денежной и хайповой темой, на которой пилятся сумасшедшие деньги, поэтому даже у рейтинговых изданий есть соблазн постить "шопопало" в зависимости от "коньюкруры"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Смешно, бессимптомный носитель ВИЧ или гепатита тоже ничего не передает ) Может кто то решит проверить на себе Кстати сайт не открывается, наверное вражеский.
У меня открылся. Более того, начал ходить по ссылкам, увидел ещё несколько российских сайтов, где сообщают такую животрепещущую новость. Но прямых ссылок на CNBC.com и edition.cnn.com, на которые вроде бы ссылаются как на первоисточники, нигде нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
И ВОЗ, и другие специалисты сходятся в одном — в исследованиях коронавируса все еще довольно много белых пятен, и нужно время, чтобы делать однозначные выводы. Однако ученые требуют от сотрудников ВОЗ в таком случае быть осторожнее с громкими заявлениями.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.