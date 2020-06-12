Додано: Суб 13 чер, 2020 08:26

""Пандемия не заставит арабских мужчин отказаться от традиционного приветствия носами.



"Несколько месяцев - это очень мало для влияния на выработанные столетиями культурные коды", - убежден доцент факультета искусства и наук Катарского университета Мунтасир аль-Хамад."" (С)



А я думаю, что за такая массовость заболевания коронавирусом на Аравийском полуострове, и в основном мужчины.

А они носами.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.