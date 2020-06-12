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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 чер, 2020 08:26
""Пандемия не заставит арабских мужчин отказаться от традиционного приветствия носами.
"Несколько месяцев - это очень мало для влияния на выработанные столетиями культурные коды", - убежден доцент факультета искусства и наук Катарского университета Мунтасир аль-Хамад."" (С)
А я думаю, что за такая массовость заболевания коронавирусом на Аравийском полуострове, и в основном мужчины.
А они носами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 08:28
Власти Пекина протестировали уже почти 2 тыс человек на оптовом рынке, где ранее нашли коронавирус. Результат - 45 бессимптомных носителей.
В районе Фэнтай, где находится этот рынок, введен режим военного положения.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 08:29
freeze написав:
""Пандемия не заставит арабских мужчин отказаться от традиционного приветствия носами.
"Несколько месяцев - это очень мало для влияния на выработанные столетиями культурные коды", - убежден доцент факультета искусства и наук Катарского университета Мунтасир аль-Хамад."" (С)
смею предположить, что некоторые адепты этих ритуалов регулярно и пишут здесь.
тогда всё становится более-менее понятным.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 09:29
Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 30 506
Нових - 753
Одужало - 13 976
Загинуло - 880
Підозри - 70 512
Вінницька область — 1369
Волинська область — 1354
Дніпропетровська область — 990
Донецька область — 290
Житомирська область — 1032
Закарпатська область — 1583
Запорізька область — 521
Івано-Франківська область — 1695
Кіровоградська область — 577
м. Київ — 3838
Київська область — 1961
Львівська область — 2658
Луганська область — 56
Миколаївська область — 320
Одеська область — 1081
Полтавська область — 278
Рівненська область — 2297
Сумська область — 208
Тернопільська область — 1403
Харківська область — 1482
Херсонська область — 179
Хмельницька область — 544
Чернівецька область — 3869
Черкаська область — 536
Чернігівська область — 385
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Додано: Суб 13 чер, 2020 09:35
+ 753 за сутки, опять новый рекорд
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Zebra
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