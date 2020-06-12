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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1387138813891390

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 08:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

""Пандемия не заставит арабских мужчин отказаться от традиционного приветствия носами.

"Несколько месяцев - это очень мало для влияния на выработанные столетиями культурные коды", - убежден доцент факультета искусства и наук Катарского университета Мунтасир аль-Хамад."" (С)

А я думаю, что за такая массовость заболевания коронавирусом на Аравийском полуострове, и в основном мужчины.
А они носами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 08:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Власти Пекина протестировали уже почти 2 тыс человек на оптовом рынке, где ранее нашли коронавирус. Результат - 45 бессимптомных носителей.

В районе Фэнтай, где находится этот рынок, введен режим военного положения.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 08:29

  freeze написав:""Пандемия не заставит арабских мужчин отказаться от традиционного приветствия носами.

"Несколько месяцев - это очень мало для влияния на выработанные столетиями культурные коды", - убежден доцент факультета искусства и наук Катарского университета Мунтасир аль-Хамад."" (С)



смею предположить, что некоторые адепты этих ритуалов регулярно и пишут здесь.
тогда всё становится более-менее понятным.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 09:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 30 506
Нових - 753
Одужало - 13 976
Загинуло - 880
Підозри - 70 512

Вінницька область — 1369
Волинська область — 1354
Дніпропетровська область — 990
Донецька область — 290
Житомирська область — 1032
Закарпатська область — 1583
Запорізька область — 521
Івано-Франківська область — 1695
Кіровоградська область — 577
м. Київ — 3838
Київська область — 1961
Львівська область — 2658
Луганська область — 56
Миколаївська область — 320
Одеська область — 1081
Полтавська область — 278
Рівненська область — 2297
Сумська область — 208
Тернопільська область — 1403
Харківська область — 1482
Херсонська область — 179
Хмельницька область — 544
Чернівецька область — 3869
Черкаська область — 536
Чернігівська область — 385
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 09:35

+ 753 за сутки, опять новый рекорд
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 09:57

  freeze написав:+ 753 за сутки, опять новый рекорд

Теперь у нас рекорды будут каждый день (разве что тесты закончаться). Ничего удивительного с таким отношением людей к безопасности своей и окружающих. Безмозглая бы*** без масок, игнорируя предупреждения на входе нагло лезет в магазины, супермаркеты, транспорт. Конец лета/осень будет катастрофа. А всего-то нужно было досидеть в мае еще две недели карантина и нормально носить маски в местах скопления людей после послаблений.
Schmit
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