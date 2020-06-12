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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 чер, 2020 08:26
""Пандемия не заставит арабских мужчин отказаться от традиционного приветствия носами.
"Несколько месяцев - это очень мало для влияния на выработанные столетиями культурные коды", - убежден доцент факультета искусства и наук Катарского университета Мунтасир аль-Хамад."" (С)
А я думаю, что за такая массовость заболевания коронавирусом на Аравийском полуострове, и в основном мужчины.
А они носами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 08:28
Власти Пекина протестировали уже почти 2 тыс человек на оптовом рынке, где ранее нашли коронавирус. Результат - 45 бессимптомных носителей.
В районе Фэнтай, где находится этот рынок, введен режим военного положения.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 08:29
freeze написав:
""Пандемия не заставит арабских мужчин отказаться от традиционного приветствия носами.
"Несколько месяцев - это очень мало для влияния на выработанные столетиями культурные коды", - убежден доцент факультета искусства и наук Катарского университета Мунтасир аль-Хамад."" (С)
смею предположить, что некоторые адепты этих ритуалов регулярно и пишут здесь.
тогда всё становится более-менее понятным.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 09:29
Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 30 506
Нових - 753
Одужало - 13 976
Загинуло - 880
Підозри - 70 512
Вінницька область — 1369
Волинська область — 1354
Дніпропетровська область — 990
Донецька область — 290
Житомирська область — 1032
Закарпатська область — 1583
Запорізька область — 521
Івано-Франківська область — 1695
Кіровоградська область — 577
м. Київ — 3838
Київська область — 1961
Львівська область — 2658
Луганська область — 56
Миколаївська область — 320
Одеська область — 1081
Полтавська область — 278
Рівненська область — 2297
Сумська область — 208
Тернопільська область — 1403
Харківська область — 1482
Херсонська область — 179
Хмельницька область — 544
Чернівецька область — 3869
Черкаська область — 536
Чернігівська область — 385
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Додано: Суб 13 чер, 2020 09:35
+ 753 за сутки, опять новый рекорд
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 09:57
freeze написав:
+ 753 за сутки, опять новый рекорд
Теперь у нас рекорды будут каждый день (разве что тесты закончаться). Ничего удивительного с таким отношением людей к безопасности своей и окружающих. Безмозглая бы*** без масок, игнорируя предупреждения на входе нагло лезет в магазины, супермаркеты, транспорт. Конец лета/осень будет катастрофа. А всего-то нужно было досидеть в мае еще две недели карантина и нормально носить маски в местах скопления людей после послаблений.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 11:45
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 13 червня:
▪️В Україні за минулу добу зафіксовано 753 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 124 у медичних працівників. Це новий антирекорд за кількістю захворювань. Також госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 169 осіб. Одужали за добу 409 осіб, померло 10 осіб.
▪️За минулу добу було зроблено 18 247 тестувань. З них 10 896 досліджень методом ПЛР, а також 7351 - методом ІФА.
▪️В Україні діє пом'якшення карантину. Міністр наголосив, що це не означає, що карантинні заходи зняті. Статистика останніх трьох днів невтішна. Кожного дня встановлюється новий антирекорд за кількістю захворювань на COVID-19.
▪️МОЗ України приймає необхідні заходи для недопущення поширення хвороби. Сьогодні буде проведене засідання комісії ТЕБ та НС для того, щоб проаналізувати, яка ситуація в регіонах країни, в яких погіршується ситуація та збільшується кількість хворих.
▪️Вчора було проведено засідання уряду, на якому було внесено зміни до постанови, яка регулює карантин. Було обмежено діяльність кінотеатрів та проведення пробного ЗНО. Іноземці та особи без громадянства не можуть перетинати державний кордон без наявного страхового поліса на витрати на лікування COVID-19.
▪️Встановлено вимоги щодо обсервації лише для осіб, що перетинають кордон та прибувають з країн, або є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19. Тобто з країн, де епідеміологічна ситуація гірша, ніж в Україні.
▪️Cкасовуються вимоги обов'язкової обсервації осіб, які в'їжджають з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя після відновлення пропуску через КПВВ. Передбачена обов'язкова наявність місць та приміщень у контрольних пунктах для проведення медичного нагляду.
▪️Передбачено додаткові підстави для відмови пропуску осіб під час виїзду з тимчасово окупованих територій, якщо людина не дала згоду самоізоляцію та використання сервісу “Дій вдома”.
▪️Скасоване проведення пробного ЗНО, яке було заплановане на 15 червня 2020 року.
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varlo
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Додано: Суб 13 чер, 2020 12:07
Посмотрел по Европе. Вторая волна идет у нас, еще в Албании, Болгарии, Молдове и Северной Македонии. Также появились задатки у Боснии и Герцоговины. Почему-то самые бедные страны.
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Бывалый
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Додано: Суб 13 чер, 2020 12:11
Бывалый написав:
Вторая волна идет у нас
Это не вторая волна, это недообследованная первая. Не думаю что будет ярко выраженное волновое течение с таким снятием карантина. Будет просто медленное распространение, пока мы все не проконтактируем, так сказать.
Вторая волна, как по мне, будет когда выздоровевшие будут заболевать повторно, но пока таких случаев не выявлено, или выявлено очень мало.
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st512
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Додано: Суб 13 чер, 2020 12:25
varlo написав:
▪️За минулу добу було зроблено 18 247 тестувань. З них 10 896 досліджень методом ПЛР, а також 7351 - методом ІФА.
Классно. Где еще в мире тестирование на вирус делает методом анализа на антитела? Особенно полезен этот анализ для выявления свежезараженных.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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