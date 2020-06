Додано: Суб 13 чер, 2020 12:25

varlo написав: ▪️За минулу добу було зроблено 18 247 тестувань. З них 10 896 досліджень методом ПЛР, а також 7351 - методом ІФА.

Классно. Где еще в мире тестирование на вирус делает методом анализа на антитела? Особенно полезен этот анализ для выявления свежезараженных. Классно. Где еще в мире тестирование на вирус делает методом анализа на антитела? Особенно полезен этот анализ для выявления свежезараженных.

