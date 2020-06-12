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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1389139013911392>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:27

  Schmit написав:
  freeze написав:+ 753 за сутки, опять новый рекорд

Теперь у нас рекорды будут каждый день (разве что тесты закончаться). Ничего удивительного с таким отношением людей к безопасности своей и окружающих. Безмозглая бы*** без масок, игнорируя предупреждения на входе нагло лезет в магазины, супермаркеты, транспорт. Конец лета/осень будет катастрофа. А всего-то нужно было досидеть в мае еще две недели карантина и нормально носить маски в местах скопления людей после послаблений.

В крупном супермаркете спросил у охранника - почему не реагирует на то. что полмагазина без масок.Ответил - это рекомендация, а не приказ, ничего не поделаю.Стало досадно за свою нацию.Ну на открытом воздухе ходите хоть без трусов. но в общественных бессовестное рыло маской прикрыть то нужно. :mrgreen:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:30

  st512 написав:
  Бывалый написав:Вторая волна идет у нас

Это не вторая волна, это недообследованная первая. Не думаю что будет ярко выраженное волновое течение с таким снятием карантина. Будет просто медленное распространение, пока мы все не проконтактируем, так сказать.
Вторая волна, как по мне, будет когда выздоровевшие будут заболевать повторно, но пока таких случаев не выявлено, или выявлено очень мало.


уже не медленное. при полном положении болта на маски и дистанциирование обществом мы через месяц будем выходить в лидеры европы

мой месячной давности прогноз про 1000 к 15-20 июня успешно, к сожалению, сбывается

зы только что пришел с субботнего уличного рынка. продают только фрукты-овощи-мед 80% продавцов в масках на шее, 20% - без них. Из покупателей маска грубо у каждого 30-го. Очереди обычные - плечом к плечу
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:37

  Кучинелли написав:В крупном супермаркете спросил у охранника - почему не реагирует на то. что полмагазина без масок.Ответил - это рекомендация, а не приказ, ничего не поделаю.Стало досадно за свою нацию.Ну на открытом воздухе ходите хоть без трусов. но в общественных бессовестное рыло маской прикрыть то нужно. :mrgreen:


выход только один - ффп3 или ффп2 на себя. дорого и жарко, но куда-ж денешься?
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:40

  adeges написав:
  varlo написав:▪️За минулу добу було зроблено 18 247 тестувань. З них 10 896 досліджень методом ПЛР, а також 7351 - методом ІФА.


Классно. Где еще в мире тестирование на вирус делает методом анализа на антитела? Особенно полезен этот анализ для выявления свежезараженных.

Степанов нигде не говорил, что тестирование методом ІФА делается для выявления свежезараженных. Цели, вроде, ставились совсем другие.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Кучинелли написав:В крупном супермаркете спросил у охранника - почему не реагирует на то. что полмагазина без масок.Ответил - это рекомендация, а не приказ, ничего не поделаю.

Для себя пришел к решению ходить в круглосуточный атб после полуночи/часу... очень комфортно себя чувствую, даже когда это все закончиться не перестану так делать, ну или в пять утра)

  adeges написав:выход только один - ффп3 или ффп2 на себя. дорого и жарко, но куда-ж денешься?

где только их взять, чтоб качественные, а не подделка...

Мне предстоит в ближайщее время сходить к стоматологу, в парикмахерскую всей семьей, и установить кондиционер. И если первые два еще кое как решаемо, то вот как заставить установщика кондиционера одеть маску, ну или хотябы меньше разговаривать я не представляю..
st512
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:49

По-хорошему, карантин вводить надо было бы сейчас, а не в марте.
Рекорды бьют многие регионы.
В Харьковской обл. за позавчера 52 чел., за вчера - 56. Таких цифр ещё не было.
Насчёт масок при температуре за +30 ... Даже японцы отменили при резком росте температуры. Ссылку, простите, не дам, несколько дней назад читал, искать не буду.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:49

  st512 написав:
  Кучинелли написав:В крупном супермаркете спросил у охранника - почему не реагирует на то. что полмагазина без масок.Ответил - это рекомендация, а не приказ, ничего не поделаю.

Для себя пришел к решению ходить в круглосуточный атб после полуночи/часу... очень комфортно себя чувствую, даже когда это все закончиться не перестану так делать, ну или в пять утра)

  adeges написав:выход только один - ффп3 или ффп2 на себя. дорого и жарко, но куда-ж денешься?

где только их взять, чтоб качественные, а не подделка...

Мне предстоит в ближайщее время сходить к стоматологу, в парикмахерскую всей семьей, и установить кондиционер. И если первые два еще кое как решаемо, то вот как заставить установщика кондиционера одеть маску, ну или хотябы меньше разговаривать я не представляю..

С порога дать установщику маску, обычную. Самое неприятное у вас - это стоматолог и тут ничего не поделаешь.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:52

"Про-агрессивный" ресурс пишет:

А вот это уже серьезно.

В Офисе президента и в правительстве вспышка коронавируса.

В частности заразились советник Зеленского Руслан Демченко и вице-премьер Резников. Оба вчера были на переговорах в Париже с советником Макрона.

О положительном тесте стало известно в пятницу вечером.

https://t.me/stranaua/5536
https://strana.ua/news/272875-v-ofise-prezidenta-vspyshka-koronavirusa.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:52

  st512 написав:
  adeges написав:выход только один - ффп3 или ффп2 на себя. дорого и жарко, но куда-ж денешься?

где только их взять, чтоб качественные, а не подделка...

Мне предстоит в ближайщее время сходить к стоматологу, в парикмахерскую всей семьей, и установить кондиционер. И если первые два еще кое как решаемо, то вот как заставить установщика кондиционера одеть маску, ну или хотябы меньше разговаривать я не представляю..


Риск есть. 3M 1860 на интернете - около 300 грн. (у производителя такая стоит около 2.5 долларов). судя по цене - может не подделка. Думаю когда брать, нужно с сайта производителся или проверенных сайтов скачать фото, чтобы сравнить, когда получать.

моя стоматолог одевает хирургическую маску поверх N95.
если установщик не хочет одевать хирургическую маску (которую лучше всего ему выдать) - то пусть идет лесом.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:С порога дать установщику маску, обычную. Самое неприятное у вас - это стоматолог и тут ничего не поделаешь.

Ох, вы наверно плохо знаете всех этих мастеров) они вообще в такое не верят, как правило..

  adeges написав:Думаю когда брать, нужно с сайта производителся или проверенных сайтов скачать фото, чтобы сравнить, когда получать.

Доводилось мне работать с одним дизайнером, который подрабатывал тем что скачивал такие фотографии и делал макеты для китайский братьев, контроль качества по производству контрафакта был на нашей стороне, ибо китайцы были настолько плохи что по фотографии повторить не могли..
Востаннє редагувалось st512 в Суб 13 чер, 2020 12:55, всього редагувалось 1 раз.
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