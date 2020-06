Додано: Суб 13 чер, 2020 12:30

st512 написав: Бывалый написав: Вторая волна идет у нас Вторая волна идет у нас

Это не вторая волна, это недообследованная первая. Не думаю что будет ярко выраженное волновое течение с таким снятием карантина. Будет просто медленное распространение, пока мы все не проконтактируем, так сказать.

Вторая волна, как по мне, будет когда выздоровевшие будут заболевать повторно, но пока таких случаев не выявлено, или выявлено очень мало. Это не вторая волна, это недообследованная первая. Не думаю что будет ярко выраженное волновое течение с таким снятием карантина. Будет просто медленное распространение, пока мы все не проконтактируем, так сказать.Вторая волна, как по мне, будет когда выздоровевшие будут заболевать повторно, но пока таких случаев не выявлено, или выявлено очень мало.



уже не медленное. при полном положении болта на маски и дистанциирование обществом мы через месяц будем выходить в лидеры европы



мой месячной давности прогноз про 1000 к 15-20 июня успешно, к сожалению, сбывается



зы только что пришел с субботнего уличного рынка. продают только фрукты-овощи-мед 80% продавцов в масках на шее, 20% - без них. Из покупателей маска грубо у каждого 30-го. Очереди обычные - плечом к плечу уже не медленное. при полном положении болта на маски и дистанциирование обществом мы через месяц будем выходить в лидеры европымой месячной давности прогноз про 1000 к 15-20 июня успешно, к сожалению, сбываетсязы только что пришел с субботнего уличного рынка. продают только фрукты-овощи-мед 80% продавцов в масках на шее, 20% - без них. Из покупателей маска грубо у каждого 30-го. Очереди обычные - плечом к плечу

