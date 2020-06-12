Додано: Суб 13 чер, 2020 12:46

Кучинелли написав: В крупном супермаркете спросил у охранника - почему не реагирует на то. что полмагазина без масок.Ответил - это рекомендация, а не приказ, ничего не поделаю. В крупном супермаркете спросил у охранника - почему не реагирует на то. что полмагазина без масок.Ответил - это рекомендация, а не приказ, ничего не поделаю.

adeges написав: выход только один - ффп3 или ффп2 на себя. дорого и жарко, но куда-ж денешься? выход только один - ффп3 или ффп2 на себя. дорого и жарко, но куда-ж денешься?

Для себя пришел к решению ходить в круглосуточный атб после полуночи/часу... очень комфортно себя чувствую, даже когда это все закончиться не перестану так делать, ну или в пять утра)где только их взять, чтоб качественные, а не подделка...Мне предстоит в ближайщее время сходить к стоматологу, в парикмахерскую всей семьей, и установить кондиционер. И если первые два еще кое как решаемо, то вот как заставить установщика кондиционера одеть маску, ну или хотябы меньше разговаривать я не представляю..