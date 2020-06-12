Теперь у нас рекорды будут каждый день (разве что тесты закончаться). Ничего удивительного с таким отношением людей к безопасности своей и окружающих. Безмозглая бы*** без масок, игнорируя предупреждения на входе нагло лезет в магазины, супермаркеты, транспорт. Конец лета/осень будет катастрофа. А всего-то нужно было досидеть в мае еще две недели карантина и нормально носить маски в местах скопления людей после послаблений.
В крупном супермаркете спросил у охранника - почему не реагирует на то. что полмагазина без масок.Ответил - это рекомендация, а не приказ, ничего не поделаю.Стало досадно за свою нацию.Ну на открытом воздухе ходите хоть без трусов. но в общественных бессовестное рыло маской прикрыть то нужно.
Это не вторая волна, это недообследованная первая. Не думаю что будет ярко выраженное волновое течение с таким снятием карантина. Будет просто медленное распространение, пока мы все не проконтактируем, так сказать. Вторая волна, как по мне, будет когда выздоровевшие будут заболевать повторно, но пока таких случаев не выявлено, или выявлено очень мало.
уже не медленное. при полном положении болта на маски и дистанциирование обществом мы через месяц будем выходить в лидеры европы
мой месячной давности прогноз про 1000 к 15-20 июня успешно, к сожалению, сбывается
зы только что пришел с субботнего уличного рынка. продают только фрукты-овощи-мед 80% продавцов в масках на шее, 20% - без них. Из покупателей маска грубо у каждого 30-го. Очереди обычные - плечом к плечу
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Кучинелли написав:В крупном супермаркете спросил у охранника - почему не реагирует на то. что полмагазина без масок.Ответил - это рекомендация, а не приказ, ничего не поделаю.Стало досадно за свою нацию.Ну на открытом воздухе ходите хоть без трусов. но в общественных бессовестное рыло маской прикрыть то нужно.
выход только один - ффп3 или ффп2 на себя. дорого и жарко, но куда-ж денешься?
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Кучинелли написав:В крупном супермаркете спросил у охранника - почему не реагирует на то. что полмагазина без масок.Ответил - это рекомендация, а не приказ, ничего не поделаю.
Для себя пришел к решению ходить в круглосуточный атб после полуночи/часу... очень комфортно себя чувствую, даже когда это все закончиться не перестану так делать, ну или в пять утра)
adeges написав:выход только один - ффп3 или ффп2 на себя. дорого и жарко, но куда-ж денешься?
где только их взять, чтоб качественные, а не подделка...
Мне предстоит в ближайщее время сходить к стоматологу, в парикмахерскую всей семьей, и установить кондиционер. И если первые два еще кое как решаемо, то вот как заставить установщика кондиционера одеть маску, ну или хотябы меньше разговаривать я не представляю..
По-хорошему, карантин вводить надо было бы сейчас, а не в марте. Рекорды бьют многие регионы. В Харьковской обл. за позавчера 52 чел., за вчера - 56. Таких цифр ещё не было. Насчёт масок при температуре за +30 ... Даже японцы отменили при резком росте температуры. Ссылку, простите, не дам, несколько дней назад читал, искать не буду.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Кучинелли написав:В крупном супермаркете спросил у охранника - почему не реагирует на то. что полмагазина без масок.Ответил - это рекомендация, а не приказ, ничего не поделаю.
Для себя пришел к решению ходить в круглосуточный атб после полуночи/часу... очень комфортно себя чувствую, даже когда это все закончиться не перестану так делать, ну или в пять утра)
adeges написав:выход только один - ффп3 или ффп2 на себя. дорого и жарко, но куда-ж денешься?
где только их взять, чтоб качественные, а не подделка...
Мне предстоит в ближайщее время сходить к стоматологу, в парикмахерскую всей семьей, и установить кондиционер. И если первые два еще кое как решаемо, то вот как заставить установщика кондиционера одеть маску, ну или хотябы меньше разговаривать я не представляю..
С порога дать установщику маску, обычную. Самое неприятное у вас - это стоматолог и тут ничего не поделаешь.
adeges написав:выход только один - ффп3 или ффп2 на себя. дорого и жарко, но куда-ж денешься?
где только их взять, чтоб качественные, а не подделка...
Мне предстоит в ближайщее время сходить к стоматологу, в парикмахерскую всей семьей, и установить кондиционер. И если первые два еще кое как решаемо, то вот как заставить установщика кондиционера одеть маску, ну или хотябы меньше разговаривать я не представляю..
Риск есть. 3M 1860 на интернете - около 300 грн. (у производителя такая стоит около 2.5 долларов). судя по цене - может не подделка. Думаю когда брать, нужно с сайта производителся или проверенных сайтов скачать фото, чтобы сравнить, когда получать.
моя стоматолог одевает хирургическую маску поверх N95. если установщик не хочет одевать хирургическую маску (которую лучше всего ему выдать) - то пусть идет лесом.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
stm написав:С порога дать установщику маску, обычную. Самое неприятное у вас - это стоматолог и тут ничего не поделаешь.
Ох, вы наверно плохо знаете всех этих мастеров) они вообще в такое не верят, как правило..
adeges написав:Думаю когда брать, нужно с сайта производителся или проверенных сайтов скачать фото, чтобы сравнить, когда получать.
Доводилось мне работать с одним дизайнером, который подрабатывал тем что скачивал такие фотографии и делал макеты для китайский братьев, контроль качества по производству контрафакта был на нашей стороне, ибо китайцы были настолько плохи что по фотографии повторить не могли..
Востаннє редагувалось st512 в Суб 13 чер, 2020 12:55, всього редагувалось 1 раз.